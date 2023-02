Napoli, il giocatore ancora sottovalutato: il mese di febbraio l’ha consacrato

Uno dei giocatori del Napoli sottovalutati dalla piazza ha dato grandi conferma nel mese di febbraio. I risultati sono netti, il dato è evidente.

Come si potrebbe individuare i veri artefici di questo grande viaggio del Napoli, direzione Scudetto? Ad oggi uno dei punti di forza della squadra azzurra è senza dubbio il collettivo, il senso di riuscire a giocare l’uno per l’altro, fianco a fianco, senza risparmiarsi mai. Un senso di appartenenza importante anche per quelli che sono arrivati soltanto questa estate. Giocatori che sono riusciti subito ad integrarsi in un sistema comunque complesso come il calcio italiano. Kvaratskhelia come Kim ed Olivera, elementi di uno scacchiere che Luciano Spalletti è stato bravo a comporre con attenzione ed intelligenza.

Ma grande valore è arrivato anche da quelli che erano già all’ombra del Vesuvio. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, vero leader riconosciuto da tutto il gruppo, come spesso viene evidenziato anche da quelli che sono gli atteggiamenti sul campo. Al netto dell’episodio di ieri, anche Mario Rui ha dato un apporto importante alla cavalcata azzurra. Ma c’è un giocatore sempre sottovalutato dalla piazza, ma che sta dimostrando il suo valore partita dopo partita.

Napoli, Meret è impenetrabile: la conferma nel mese di febbraio

Sono anni che si parla del percorso di Alex Meret all’ombra del Vesuvio. Lo scorso anno, cosi come quello precedete, la concorrenza con David Ospina, che ha ovviamente condizionato anche il rendimento dell’ex portiere della Spal. Ad oggi, però, Meret sembra aver guadagnato la fiducia dell’allenatore, dei suoi compagni e di tutto l’ambiente. E la conferma arriva anche dai numeri, e nel mese di febbraio c’è stata la conferma dell’impenetrabilità dell’estremo difensore azzurro.

Durante le ultime quattro partite, tutte giocate nel mese di febbraio, nessuno è riuscito ad infilare Meret. Certo, i meriti della difesa e del sistema di gioco studiato da Spalletti sono evidenti, ma sarebbe scorretto non prendere in considerazione anche la grande affidabilità del portiere azzurro, ad oggi uno degli elementi di grande continuità di questo Napoli.