“Mario Rui, Zielinski e Kvara…”: Napoli, la sentenza che spiazza tutti

Dopo la vittoria di ieri contro l’Empoli, sul Napoli di Luciano Spalletti bisogna registrare una sentenza che ha spiazzato tutti.

Il Napoli anche ieri sera contro l’Empoli di Paolo Zanetti è stato autore di un altro assoluto segnale di forza. I partenopei, infatti, hanno dominato l’intera gara del Castellani, anche dopo l’espulsione di Mario Rui.

Il calciatore portoghese, infatti, è stato espulso dal direttore di gara Ayroldi, dopo aver rivisto l’azione al Var, per un fallo di reazione a Ciccio Caputo. Tuttavia, nonostante l’uomo in meno, sono riusciti a non concedere nulla all’Empoli, anzi hanno sfiorato il terzo gol prima con Victor Osimhen e poi con Giovanni Simeone.

Con il successo di ieri sera, ed in attesa del risultato della partita tra il Bologna di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Luciano Spalletti ha la bellezza di diciotto punti di vantaggio sul secondo posto. Gli azzurri, di fatto, sono sempre più vicini al terzo Scudetto. Proprio queste super prestazioni dei partenopei hanno di fatto permesso di compiere paragoni che ad inizio anno sembravano impossibili da poter fare.

Napoli, la sentenza di Antonio Corbo: “Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia hanno ricordato i giorni migliori di Ghoulam, Hamsik e Lorenzo Insigne”

Antonio Corbo, nel suo consueto editoriale per il quotidiano italiano ‘La Repubblica’, ha infatti parlato così di tre giocatori di Luciano Spalletti: “Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia hanno dato una splendida interpretazione alla corsia sinistra. Per chi ama i paragoni, ad Empoli hanno ricordato i giorni migliori di Faouzi Ghoulam, Marek Hamsik e Lorenzo Insigne. C’è stata quasi un’ora di assoluto dominio, con interessanti movimenti e scambi di posizione”.

L’articolo di Antonio Corbo poi continua: “Con un uomo in meno, il Napoli di Luciano Spalletti ha dato il meglio di sé. Lobotka ha coordinato le operazioni davanti alla coppia centrale formata da Rrahmani e Kim Min-Jae. Questi ultimi duehanno chiuso ogni spazio ad un volenteroso ma disordinato Empoli”.