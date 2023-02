😱 “Credetemi…”: Napoli-Giuntoli, la risposta del ds diventa virale

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino alla vittoria del terzo storico scudetto. Gli azzurri sono a +18 sull’Inter di Inzaghi.

Il Napoli capolista di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere. Il club azzurro ha disputato tre trasferte negli ultimi sette giorni ed ha mostrato ancora una volta un rendimento a dir poco fenomenale. Che si tratti di Empoli o di Francoforte, il risultato resta lo stesso. La capolista domina gli avversari e mostra un rendimento spaventoso, lasciando indietro tutti gli avversari.

Ormai anche i tifosi del club partenopeo hanno messo la scaramanzia da parte, consci che 18 punti a 14 giornate dal termine sono un vantaggio troppo grande. Ma oltre al vantaggio gli azzurri mostrano una continuità ed una condizione che lascia davvero pochi dubbi. Uno dei principali protagonisti di questa cavalcata è il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli.

Il dirigente partenopeo ha realizzato un autentico miracolo sportivo. Nonostante le critiche degli addetti ai lavori ed anche i tifosi, scettici la scorsa estate, il dirigente ha abbassato notevolmente il monte ingaggi cedendo diversi big del club. In contemporanea ha sostituito questi calciatori con giovani di belle speranze e questi hanno avuto un impatto a dir poco devastante. Da Kim a soprattutto Kvicha Kvaratskhelia, questi giocatori valgono ora oltre il triplo e Giuntoli ha completato il mercato con calciatori molto interessanti. Da Olivera fino a Raspadori e Simeone, il dirigente ha ottenuto un lavoro eccezionale.

Napoli-Giuntoli, spunta il video su TikTok

Nelle ultime ore è diventato virale un curioso video che vede protagonista Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro, prima dell’allenamento con il club, ha tenuto un simpatico siparietto con un tifoso azzurro. Cristiano ha firmato il pallone del figlio del tifoso e loro hanno ringraziato elogiando il lavoro del ds, considerato come uno dei principali artefici dello scudetto. Giuntoli, ancora una volta come più volte ribadito in casa azzurra, ha però mantenuto basse le aspettative ed ha risposto:

“Credetemi ragazzi, non l’abbiamo ancora vinto. Con calma, è ancora lunga. Ci sarà da soffrire, ancora per un pò”. Parole chiare e che spiazzano un pò i tifosi partenopei, ormai consapevoli che manca sempre meno alla vittoria del terzo storico scudetto. Il Napoli ci crede, ma Giuntoli vola ancora basso.