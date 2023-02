😍 Napoli-Lazio, la notizia ufficiale è una manna: i tifosi esultano

Grande gioia per i tifosi del Napoli in vista del match contro la Lazio. La notizia è una vera e propria manna dal cielo.

La sconfitta dell’Inter contro il Bologna proietta il Napoli a diciotto punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Cresce quindi l’ottimismo e la sicurezza in vista della partita contro la Lazio, la prima di un trittico di big match che vedrà gli azzurri affrontare anche Atalanta e Milan, con l’intermezzo del match contro il Torino e naturalmente il ritorno Champions contro l’Eintracht.

In casa azzurra la fiducia è a mille, con gli uomini di Spalletti che, dopo aver regolato la pratica Empoli, sperano in un buon risultato anche contro la Lazio. Decisivo, come sempre, sarà l’apporto dei tifosi che affolleranno il Diego Armando Maradona. Si attendono uno stadio che se non sarà pienissimo ci andrà vicino. Anche perché per i tifosi residenti in Campania ci sarà una piacevole novità.

Come infatti si apprende dal comunicato ufficiale apparso sul sito della SSC Napoli che comunicava l’avvio della vendita dei biglietti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio Diego Armando Maradona anche se non sottoscrittori di alcun programma di fidelizzazione. In altre parole non serve avere la Fidelity Card della SSC Napoli, la “FAN STADIUM CARD” per poter acquistare il tagliando.

Napoli, da domani biglietti in vendita contro la Lazio: non serve la fidelity card

La vendita dei tagliandi per i tifosi azzurri inizierà domani mattina alle ore 9:00 presso i punti vendita abilitati oppure sul sito Ticket One. Come detto per i residenti in Campania non sarà necessario aver sottoscritto alcune fidelity card per poter acquistare il tagliando. Diverso per i non residenti in Campania ai quali invece sarà richiesta la sottoscrizione della tessera del tifoso.

Si attende comunque una buona presenza di tifo sugli spalti del Diego Armando Maradona. La stagione del Napoli ha riacceso l’entusiasmo in città. Inoltre l’avversario comunque di livello e il fatto che si tratti di un big match contro una squadra che comunque sta lottando per la Champions League, rende la presenza di tifosi sugli spalti ancora più appetibile.