😍 Napoli, Kvaratskhelia esulta: la notizia ufficiale è storica

Una fantastica notizia per l’attaccante del Napoli Kvaratskhelia. Il georgiano esulta: si tratta di una notizia che è davvero storica.

Kvaratskhelia continua ad incantare in campo. Nonostante nell’ultima partita contro l’Empoli non sia riuscito a mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori, il georgiano ha comunque dato prova di grande classe e grande talento, riuscendo a tenere sempre in apprensione la retroguardia della squadra allenata da Zanetti.

Quando non offre le sue doti calcistiche agli spettatori del Napoli, Kvaratskhelia ha però una grandissima passione. In questi mesi di permanenza a Napoli in molti hanno imparato che una delle grandissime passioni dell’attaccante è il basket. Il georgiano infatti non perde occasione per seguire sia l’NBA che la sua nazionale di pallacanestro. E proprio la nazionale di basket della Georgia questa sera ha centrato uno storico traguardo, qualificandosi ai Mondiali del 2023 che si terranno nelle Filippine e in Giappone.

Nonostante la sconfitta di misura rimediata contro l’Islanda, il risultato finale della partita è stato di 80-77 in favore della nazionale nord europea, la Georgia è riuscita a centrare la prima storica qualificazione ai campionati mondiali di basket. La Georgia ha infatti concluso al terzo posto nel girone dietro a Spagna e Italia, superando proprio l’Islanda grazie alla differenza canestri. Kvaratskhelia ha immediatamente commentato con un eloquente: “Coppa del Mondo stiamo arrivando.”

Kvaratskhelia esulta per la storica qualificazione della Georgia ai Mondiali di basket

Per la Georgia si tratta di una qualificazione davvero storica. La nazionale caucasica non era infatti mai riuscita a partecipare ad un Mondiale. Nata nel 1991 in quanto in precedenza i cestisti georgiani giocavano con la nazionale dell’Unione Sovietica, una delle nazionali più forti e titolate della storia del basket, mai la Georgia era riuscita a centrare la partecipazione ai Mondali.

Nella sua storia la nazionale gerogiana ha fino a questo momento collezionato solo cinque apparizioni agli europei di basket. Competizione nella quale solo una volta, nel 2015, è riuscita ad arrivare tra le prime 10. Per capire la portata storica della qualificazione basti pensare che la Georgia attualmente occupa il 52° posto del ranking FIBA.