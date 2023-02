🔴 Occhio Napoli, la sentenza è inaspettata: tifosi spiazzati

Dopo la vittoria contro l’Empoli, i tifosi del Napoli sono rimasti spiazzati per una sentenza sul gruppo guidato da Spalletti.

Dopo la vittoria in Champions League nell’andata dell’ottavo di finale contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, il Napoli si è ripetuto ancora una volta in campionato. Gli azzurri, infatti, sabato hanno battuto al Castellani l’Empoli di Paolo Zanetti, grazie all’autogol di Ismajli e all’ennesima rete realizzata da Victor Osimhen.

Con il successo rimediato contro l’Empoli, sfruttando anche il brutto ko dell’Inter di Simone Inzaghi a Bologna contro la squadra dell’ex interista Thiago Motta, il Napoli ha la bellezza di diciotto punti di vantaggio sul secondo posto, occupato proprio dai nerazzurri. Il team partenopeo è ora atteso da un’altra gara molto insidiosa.Â

Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, ospiteranno venerdì sera allo Stadio Diego Armando Maradona la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I capitolini arrivano al match dal successo di ieri sera contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic. Tuttavia, in attesa della gara contro i biancocelesti, per il Napoli è arrivata una ‘sentenza’ che ha spiazzato un po’ tutti.Â

Napoli, la sentenza di Alessandro Altobelli spiazza i tifosi:”L’Inter nella gara secca è allo stesso livello degli azzurri”

Alessandro Altobelli, campione del Mondo del 1982 con l’Italia di Enzo Bearzot ed ex storico giocatore dell’Inter, alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha infatti paragonato la squadra di Simone Inzaghi agli azzurri: “Nella gara secca, l’Inter ha dimostrato di essere allo stello del Napoli e non a caso è stata l’unica che è riuscita a batterlo.Â

L’intervento dell’ex calciatore al quotidiano sportivo italiano poi continua: “Il punto di partenza è molto chiaro: bisogna evidenziare i grandissimi meriti del Napoli per l’incredibile percorso che sta facendo. Dopo fatto questo si devono analizzare i problemi delle inseguitrici. Per l’Inter il tasto è dolente, visto che fa troppi alti e bassi, troppi punti persi con le cosiddette squadre provinciali. E’ chiaro che i nerazzurri mentalmente non riescano a tenere a lungo i motori accesi”.