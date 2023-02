Napoli gelato e Spalletti incredulo: è successo nella sua Toscana

Il Napoli, protagonista di una stagione perfetta, è rimasto sorpreso da quanto accaduto in Toscana. Sorpreso il tecnico Spalletti.

Una macchina perfetta, che non ha conosciuto ostacoli né in Italia né in Europa. Il Napoli versione 2023/23, oltre a far sognare i tifosi, è stato capace di fugare nel giro di poche settimane le perplessità espresse nella scorsa estate da una larga fetta della piazza. Gli addii di quattro elementi del calibro di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz aveva infatti creato una certa preoccupazione nell’ambiente. Poi, però, il rapporto tra i supporter ed il club è tornato ottimo.

In città, in questi giorni, molti hanno iniziato a chiedersi quando gli azzurri potrebbero ufficialmente celebrare la conquista del terzo scudetto della propria storia. Due le date ipotizzate: il 30 aprile, giorno in cui i partenopei ospiteranno la Salernitana oppure il 3 maggio, in occasione della trasferta ad Udine. Non è da escludere, poi, che la festa possa iniziare anche prima in caso di ulteriori scivoloni dell’Inter e del Milan attualmente secondi in classifica.

Si vedrà più avanti. Adesso la concentrazione della formazione è rivolta alla sfida sul campo della Lazio in programma venerdì 3 marzo, a cui farà seguito quella contro l’Atalanta l’11 marzo. Due big match che Luciano Spalletti ha intenzione di vincere, in modo tale da chiudere la pratica tricolore e prepararsi con largo anticipo alla Champions League. Nel frattempo, nelle scorse ore si è svolto un incontro teso a sottolineare la bontà del lavoro svolto in campo dal mister originario di Certaldo.

Napoli, la squadra di Spalletti presa come modello

All’interno degli spazi di Coverciano, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, è andata in scena una lezione incentrata sul “Come giocare e cosa si può fare contro il Napoli di Spalletti”. Un tema trattato da Renzo Ulivieri e Mario Beretta che nell’occasione, di fronte ai partecipanti al corso per allenatori, hanno celebrato i meriti della capolista e analizzato il suo inconfondibile stile di gioco.

Il Napoli è quindi diventato un modello da seguire e da cui prendere esempio, alla luce dei tanti risultati positivi conseguiti fin qui. La stagione, però, è ancora lunga ed il club di Aurelio De Laurentiis non vuole affatto accontentarsi. Questo può davvero rappresentare l’anno giusto per centrare l’accoppiata da sogno scudetto-Champions.