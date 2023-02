Calciomercato Napoli, tutto svelato: “De Laurentiis vuole…”

Il Napoli sta pensando al presente, così come al futuro, e in ottica calciomercato De Laurentiis avrebbe adesso preso una decisione.

Il Napoli si gode la grande stagione che sta conducendo specialmente in campionato, ma anche in Champions League dove ha vinto la gara di andata degli ottavi contro l’Eintracht. Nel frattempo, in ottica calciomercato, Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli con Cristiano Giuntoli sta ragionando in ottica calciomercato, mentre Luciano Spalletti con la squadra continua a lavorare per far bene sul campo.

Per il futuro e per il calciomercato, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’, Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione su un giocatore che sta risultando fondamentale. Le ultime.

Calciomercato Napoli, ecco quali sono le intenzioni di De Laurentiis

Così Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ parlando del Napoli: “Per quello che è il mercato Kim e Kvaratskhelia sono stati pagati pochissimo. Sono dei capolavori soprattutto, Kvara a 10 milioni di euro. Non è vero che non lo conosceva nessuno. Il Rubin prima della pandemia voleva 30 milioni ma il Napoli ha continuato a coltivare i rapporti col suo agente. Poi se pensiamo che Mudryk è stato pagato 100 milioni e non si è ancora espresso al meglio”.

“Pure Olivera è stato un ottimo rinforzo perché c’era solo Mario Rui ed in quel ruolo sta dimostrando che la valutazione è già salita e per ora Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno sempre risposto presente, mentre per Ndombélé è dura dietro quei tre a centrocampo ma quello è un prestito. Kim ha una clausola a 50 milioni. Quindi il valore è quello anche se il Napoli proverà ad alzarla o eliminarla“. L’intenzione è perciò chiara. Aurelio De Laurentiis vogliono blindare Kim e soprattutto evitare che i grandi club possano soffiarlo al Napoli a una cifra inferiore al suo valore.