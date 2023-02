😂 Juventus penalizzata, la ‘provocazione’ da Napoli spiazza tutti

Il Napoli si prepara per tornare in campo ma nel frattempo, sempre in merito alla Serie A, è arrivata una ‘provocazione’ diretta alla Juventus.

Il Napoli ha vinto con l’Empoli in questa giornata di Serie A che sta per concludersi e alla prossima affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. La Juventus scenderà invece in campo questa sera contro il Torino: sarà la volta del Derby della Mole, con bianconeri e granata che lottano al momento come dirette concorrenti. La provocazione ha spiazzato.

In attesa del derby tra Juventus e Torino e del risultato che da esso verrà fuori, ha parlato il Enrico Fedele dalla città partenopea. Facendo riferimento al suo Napoli, ha lanciato una provocazione all’ambiente bianconero.

Lui vorrebbe, infatti, che alla Juventus venissero ridati i punti tolti per la penalizzazione inflitta in merito alle presunte plusvalenze fittizie. E il motivo appare chiaro direttamente dalle sue parole.

Napoli, le parole di Fedele e la provocazione per la Juventus: la sua opinione sulla penalizzazione

Enrico Fedele, in onda su ‘Ottochannel’, nel corso del programma “La Domenica Azzurra” ha affermato in relazione al club di Aurelio De Laurentiis: “I top e i flop di Empoli-Napoli sono stati Mario Rui e Meret, vi spiego. Mario Rui il migliore perché con la sua espulsione ha fatto capire a tutti che questo Napoli può giocare anche in dieci, vince lo stesso. Può giocare anche le prossime 14 gare in 10, vince ugualmente lo Scudetto”.

Poi la provocazione sul club bianconero: “Io insisto: ridarei i punti alla Juventus, così non si trovano più scuse, questo Napoli è troppo forte, è imbattibile”. Infine, Fedele ha affermato: “Meret è stato il peggiore semplicemente perché da 2-3 partite non riesco a dargli un voto, non riceve più tiri in porta! È illibato! Osimhen a che posto è tra i bomber europei? Ancora dietro ai vari Haaland, Benzema, Lewandowski, Mbappé. perché i grandissimi bomber si valutano in 2-3 anni, non in una sola stagione, anche se il nigeriano ha fatto progressi enormi e può ancora migliorare”.