Osimhen, la notizia dell’ultim’ora gela i tifosi del Napoli

Il chirurgo che ha operato Osimhen ha gelato i tifosi del Napoli, Spalletti ma anche l’attaccante nigeriano: motivo spiegato al ‘Mattino’

Osimhen sta vivendo un periodo straordinario. L’attaccante del Napoli riesce a trasformare in oro ogni pallone che tocca. Il nigeriano si sta imponendo come uno dei calciatori più determinanti del pianeta e la sua quotazione di mercato continua a salire vertiginosamente. Il Napoli se lo gode ma ora c’è una notizia che non fa certamente piacere ai tifosi partenopei.

L’attaccante ex Lilla è uno dei protagonisti della stratosferica cavalcata della squadra di Luciano Spalletti, che conduce in campionato con 18 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Il calciatore però sembra essere costretto a fermarsi prossimamente, come ha spiegato il chirurgo che lo ha operato in un’intervista concessa a ‘Il Mattino’.



Napoli, parla il chirurgo che ha operato Osimhen: “In futuro dovrà sottoporsi nuovamente ad un intervento”

Victor Osimhen sta giocando da un po’ di tempo con una maschera protettiva al volto dopo il brutto scontro di gioco avvenuto a novembre 2021 con Milan Skriniar in una sfida tra Inter e Napoli. Il calciatore ha riportato in quella circostanza numerose fratture scomposte all’orbita e allo zigomo. Quando è rientrato in campo lo ha fatto con quella mascherina che ormai sta diventando sempre più famosa.

Della presenza di quest’ultima e non solo ha parlato Gianpaolo Tartaro a ‘Il Mattino’. Il chirurgo che operò in quella circostanza l’attaccante azzurro ha fatto chiarezza sulla situazione riguardante quell’infortunio. Teoricamente, Osimhen non ne avrebbe più bisogno ma continua ad indossarla. Qualcuno ha addirittura pensato si trattasse di un caso di scaramanzia: “Non so – dice il medico – ma è stata creata con l’assistenza del giocatore perché non gli creasse il minimo fastidio. Ne provò varie e fu lui a suggerire alcune modifiche da compiere. Ad ogni modo prima o poi dovrà pensare di togliere placche e viti che sono state impiantate dopo il grave incidente”, ha concluso Tartaro.