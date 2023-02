“Un’impresa sovrumana”: Napoli, la sentenza sugli azzurri non lascia dubbi

Il Napoli vince e convince. Ed ecco che arriva la sentenza da parte dell’ex allenatore che non lascia alcun dubbio.

Con la 24a giornata di Serie A che va in archivio, sono 18 i punti che separano il Napoli capolista dall’Inter, sconfitta a Bologna, e dal Milan, vincente contro l’Atalanta. Un cammino deciso quello degli azzurri, i quali stanno raccogliendo i meritatissimi complimenti da parte di gran parte del mondo del calcio.

Anche l’ex tecnico del Napoli Andrea Agostinelli, che allenò gli azzurri nella poco fortunata stagione 2003/04, conclusa con un esonero dopo una sola vittoria e ben 10 pareggi in 13 gare in Serie B, ha parole al miele per gli azzurri. L’ex tecnico, ai microfoni di Radio Marte, non ha dubbi: “Il distacco di 18 punti dalle altre squadre è stato ottenuto soprattutto grazie al merito del Napoli, che ha dimostrato di essere una squadra straordinaria. Gli avversari hanno sicuramente commesso qualche errore, ma il merito principale va dato alla squadra partenopea, che ha lavorato sodo per raggiungere questi risultati. Gli azzurri stanno facendo un’impresa sovrumana.”

Agostinelli poi parla in particolare della difesa: “Il discorso non si limita solo alla difesa in quanto tale, ma è globale. Non dimentichiamoci che Di Lorenzo è uno dei migliori nel suo ruolo perché sa fare anche la fase propositiva. Si vede che è una squadra che ha fame e che non molla nulla.”

Agostinelli: “Lazio squadra difficile, ma il Napoli ha tutti i mezzi per farcela”

L’ex tecnico tra le altre anche del Piacenza parla poi del prossimo match che gli azzurri dovranno affrontare contro la Lazio: “Ogni partita fondamentalmente è una storia a se. Sarri ha a disposizione dei giocatori molto bravi che possono fare la differenze. La Lazio è una buonissima squadra.”

Di fronte a questo Napoli però: “Attualmente il Napoli sembra difficile da arrestare. E’ una squadra che ha tantissime soluzioni e che in campo può colpire in tantissimi modi. Spalletti ha tante frecce al suo arco.”