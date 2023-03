😱 Giuntoli pronto al capolavoro: un gigante in attacco per il Napoli

Da un lato il campo dall’altro il mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già individuato un potenziale acquisto in attacco.

Il Napoli è atteso dall’importante match contro la Lazio. Una partita non facile contro la squadra allenata dall’ex azzurro Sarri. La fiducia è però tanta in casa Napoli, con i partenopei che vogliono continuare a stupire in campionato per poi concentrarsi anche sul discorso Champions League.

Nel frattempo però, in casa Napoli, si guarda anche al futuro e al mercato. Negli ultimi giorni sono aumentate le voci attorno a Mateo Retegui, attaccante classe 1999 del Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors. In questo inizio di Superliga argentina 2023 Retegui sta decisamente stupendo tutti. In 5 partite ha infatti già messo a segno 6 gol. Non è un caso quindi che il suo nome stia iniziando a circolare sui taccuini dei direttori sportivi delle big d’Europa.

Retegui già lo scorso anno aveva avuto un grandissimo exploit portando a casa, sempre con la maglia del Tigre, una stagione da 19 gol in 27 partite. Numeri importanti, che in questo inizio di nuova stagione si stanno confermando in pieno. Conferme sono arrivate anche dall’operatore di mercato Andrea D’Amico che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha rivelato: “Il calciatore piace al direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli.”

Napoli, Retegui nel mirino. Il padre: “I suoi modelli sono Ibra, Vieri, Van Basten e Batistuta”

A fare da sponda all’attaccante classe ’99 ci si è messo anche il padre che, ai microfoni di Sportitalia, ha dichiarato: “E’ il capocannoniere della nazione che attualmente è campione del mondo. Parliamo che secondo me è davvero pronto per un grande salto. Poi certamente sarà il tempo a dire se saprà mantenersi a questi livelli oppure no. In Italia ci sono diversi club su di lui, adesso tocca alla società parlare con chi mostrerà più interesse.”

Il padre di Retegui poi passa a illustrare le caratteristiche tecniche e fisiche di suoi figlio, ma anche i modelli calcistici a cui si ispira e a cui aspira. Stiamo parlando di mostri sacri del pallone. “Parliamo di un attaccante che è bravo con entrambi i piedi ed è in possesso di un gran fisico.” ha concluso il genitore. “Pur essendo alto è uno a cui piace gestire i palloni. I suoi modelli calcistici sono giocatori come Van Basten, Vieri, Ibrahimovic e Batistuta.”