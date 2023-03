💰 Napoli, pioggia di milioni in arrivo: De Laurentiis gongola

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha un ottimo motivo per sorridere: a metà marzo può accadere qualcosa di unico a distanza di sei anni

Il mese di marzo consentirĂ ai tifosi del Napoli di poter seguire la squadra di Spalletti da vicino. Dopo un febbraio pieno di partite giocate lontano da casa, i partenopei giocheranno tre volte al Maradona in questo periodo. Lo stadio napoletano scoppierĂ di passione per accompagnare Di Lorenzo e compagno verso gli obiettivi stagionali.

La formazione azzurra non ha mostrato esitazioni neppure lontano da casa ma adesso potrà godersi pienamente l’affetto dei suoi tifosi. E per il club questo avrà anche un altro importante risvolto in vista della programmazione delle manovre future.

Napoli, aria di record per la sfida contro l’Eintracht Francoforte: il match di Champions League può regalare il più alto incasso di sempre a De Laurentiis

‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina si è soffermata sul mese di marzo del Napoli. Gli azzurri avranno la possibilità di giocare tre partite consecutive in casa. La squadra di Luciano Spalletti affronterà prima la Lazio (venerdì 3), poi sarà impegnata con l’Atalanta (sabato 11) ed infine riceverà la visita dell’Eintracht Francoforte per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Soprattutto in merito a quest’ultima gara, programmata per mercoledì 15, l’attesa è spasmodica. Sebbene in nessuna delle tre partite del prossimo periodo siano previsti meno di 50 mila spettatori, il Maradona corre verso il sold out per l’appuntamento contro la compagine tedesca. In questo momento sono rimasti disponibili solo pochi biglietti nelle tribune Posillipo e Nisida. Già esauriti gli altri settori. La gara contro l’Eintracht potrebbe entrare nella storia come maggior incasso conseguito dal Napoli. Il record fino a questo momento è quello relativo a Napoli-Real Madrid (1-3 per le merengues dopo l’iniziale vantaggio partenopeo ad opera di Mertens) del 7 marzo 2017. In quel caso, gli azzurri guadagnarono dai botteghini per quella partita 4.484.302 euro.