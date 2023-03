Napoli, lascia o raddoppia? Pioggia di milioni per De Laurentiis

Il Napoli può esultare perché c’è un raddoppio totale nella rosa che non può che far gongolare Aurelio De Laurentiis

La straordinarietà della stagione del Napoli permette di effettuare delle valutazioni precise su ciò che sta accadendo ai giocatori della rosa. Da quando Luciano Spalletti è arrivato all’ombra del Vesuvio, ha valorizzato tutto ciò che era possibile valorizzare. L’anno scorso il campionato è stato buono, e infatti il club partenopeo è riuscito a vendere anche giocatori vicini alla scadenza del contratto come Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Chi è arrivato al loro posto sta facendo indubbiamente cose fantastiche.

E infatti, i valori di tutti i giocatori del Napoli sono almeno raddoppiati. Una splendida notizia per Aurelio De Laurentiis, che qualora dovesse decidere di privarsi di qualcuno, potrà incassare una cifra importante. Ovviamente, molto dipenderà dalla volontà dei giocatori, che muovono i fili insieme ai loro procuratori di un ingranaggio molto complesso qual è il calciomercato. Detto ciò, il valore del parco giocatori al completo del Napoli si è raddoppiato.

Adesso la rosa del Napoli vale il doppio

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il valore della rosa del Napoli è passato da 408 milioni a 800 milioni di euro. Insieme, solo Kvaratskhelia e Osimhen valgono almeno 300 milioni. Ma il passo in avanti che più caratterizza il percorso di Spalletti è rappresentato da Stanislav Lobotka. Dopo un bruttissimo periodo con Gattuso, non solo si è ripreso, ma ha definitivamente preso per mano il centrocampo dei partenopei e adesso vale almeno 70 milioni. Kim Min-Jae ha una clausola da circa 50 milioni, e poi c’è l’esplosione di Eljif Elmas, soprannominato il ‘diamante’, e l’incremento del cartellino di Amir Rrahmani e Zambo Anguissa.

Sarà molto interessante capire cosa succederà a fine stagione sul mercato del Napoli. Ci sono alcuni giocatori in scadenza nel 2024 come Piotr Zielinski e Hirving Lozano, che verosimilmente a fine stagione tratteranno il rinnovo. In caso di mancato accordo, probabilmente il club partenopeo lavorerà per la cessione proprio com’è successo a Koulibaly e Fabian. Perché De Laurentiis si fida del lavoro di Giuntoli, molto bravo a trovare i ‘sostituti’ dei big.