😱 Kvaratskhelia, questa fa male: la notizia gela i napoletani

Brutte notizie per i tifosi del Napoli. L’agente di Kvaratskhelia confessa: ecco cosa ha rivelato sul georgiano.

La stagione di Kvaratskhelia non ha certo bisogno di ulteriori aggettivi. Il georgiano sta mettendo in mostra indubbie qualità. Delizia di questo Napoli e tra i principali protagonisti della stagione azzurra fino a questo momento.

Il suo agente Mamuka Jugeli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di GeoTeam spaziando su vari argomenti riguardanti l’attaccante georgiano. Si va dalla nazionale fino al suo rapporto con il Napoli, passando anche per quello che potrebbe essere il prossimo futuro del calciatore. Si parte con la nazionale: “Si in estate ci sono gli Europei Under 21 e lui potrebbe essere convocato. Ma non ne abbiamo ancora parlato. Il Napoli certamente non si opporrebbe, però deve decidere il ragazzo. Vedremo, dovrà valutare come è messo fisicamente.”

Il discorso si sposta poco dopo sulla squadra che Kvaratskhelia tifa, un duro colpo per i napoletani che potrebbero vedere la cosa come propedeutica ad una futura cessione: “Io e il padre siamo tifosi del Barcellona, lui invece tifa per il Real Madrid. Per me è un calciatore di quel livello lì, può giocare ovunque. Certo se un giorno lo vedessi con la maglia blaugrana mi farebbe piacere. Sono un tifoso del Barcellona anche se lui è un tifoso del Real Madrid, ama il Real.”

Kvaratskhelia, l’agente chiarisce: “In Italia comunque nessuna squadra dopo il Napoli”

A parziale consolazione per il Napoli arriva comunque la dichiarazione da parte dell’agente sul fatto che in ogni caso Kvaratskhelia non ha intenzione di indossare altre maglie in Italia all’infuori del Napoli. “Non sono un profeta.” premette l’agente. “Ma riferisco quanto lui mi ha detto. Lui mi ha detto che non vuole giocare in nessun altra squadra italiana che non sia il Napoli. Sono parole sue e io le riporto.”

L’agente ha poi concluso: “Ora non so e non posso dire cosa succederà da qui a 10-15 anni. Non sono un profeta, riporto solo le sue parole. poi magari tra 10-15 anni arriva l’Inter con una buona offerta e lui vuole andarci. Però per ora la sua idea è di non indossare altre maglie in Italia all’infuori di quella del Napoli.”