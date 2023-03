😱 Napoli, tifosi spiazzati: il gesto della società lascia increduli

Il Napoli vince ma fa anche molto discutere, dopo l’ultima uscita sui social, che ha lasciato i tifosi senza parole. Cosa è successo stavolta?

Ci si può permettere tutto quando si sta dominando una competizione come sta facendo il Napoli con la Serie A? Ognuno ha la sua risposta a questa domanda, e chiaramente non troverete nelle prossime righe la soluzione dell’enigma, ma solo una notizia. Infatti, di sicuro al Napoli hanno fatto un’uscita che sta già facendo discutere sui social, specialmente tra i tifosi avversari.

D’altronde, spesso il club partenopeo è finito al centro delle critiche per la sua gestione dei social network. Come nel febbraio 2017, quando l’account Twitter ufficiale del club campano aveva pubblicato un contenuto piuttosto critico verso il commento tv in Rai dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus in Coppa Italia. Oggi non siamo arrivati allo stesso livello di polemica, ma l’ultima uscita del social media manager dei partenopei non è piaciuta a molti.

Sarà anche che il clima attorno al Napoli è molto rilassato e sicuro, dopo che l’ultima giornata di campionato ha visto aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica. Con 18 punti di vantaggio sull’Inter, i ragazzi di Spalletti sembrano avvicinarsi sempre più allo scudetto. In palio ci sono ancora 42 punti, ma giornata dopo giornata le mani del club azzurro sono sempre più vicine al trofeo della Serie A.

Polemiche sul Napoli: il nuovo tweet fa infuriare i tifosi avversari

Questa volta, per “cautelarsi” il tweet incriminato è arrivato in realtà non dal profilo principale del Napoli, ma da quello in lingua spagnola. Due immagini affiancate: una della classifica del campionato, l’altra di Zielinski e Osimhen in allenamento. Ma non così “innocente”, dato che i due giocatori del Napoli stanno spiando qualcosa oltre la rete del campo. Come a cercare di scorgere in lontananza le inseguitrici.

Una battuta che può senza dubbio far sorridere la maggior parte dei tifosi campani, ma piace di sicuro molto meno a chi parteggia per una delle squadre indietro in classifica. Diversi utenti di Twitter hanno criticato la caduta di stile del Napoli, mentre altri hanno ricordato che manca ancora molto alla fine del campionato. Insomma, un’altra occasione per fare polemica e riempire queste giornate tra un turno e l’altro di campionato.