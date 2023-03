“Ce lo ha detto Sarri…”: Napoli-Lazio, la notizia fa infuriare i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti lavora in vista della prossima sfida di campionato di Serie A contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare sia in campionato che in Champions League e macina record su record. Il club azzurro è reduce da una serie incredibile di risultati positivi ed ormai il terzo titolo appare ormai ad un passo. Gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulle principali rivali e in città si respira un grande entusiasmo.

La formazione partenopea sta raggiungendo vette altissime, anche in chiave Champions League. Gli uomini di Spalletti hanno ipotecato la qualificazione vincendo per 2 a 0 a Francoforte e ora la squadra è vicina allo storico risultato dei Quarti di finale, obiettivo mai raggiunto nel corso della sua storia.

Venerdi il club azzurro ospiterà al Maradona la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, tecnico che ha fatto molto bene in azzurro e ora è impegnato in piena lotta Champions. Il club biancoceleste creò qualche difficoltà agli azzurri nel match di andata, ed ora arriva al Maradona con grandi ambizioni. Il centrale biancoceleste Nicolò Casale non sarà del match, squalificato dopo l’ammonizione dell’ultimo match (era diffidato), ma ha parlato del match.

Napoli-Lazio, la rivelazione di Casale

Il difensore biancoceleste è una delle rivelazioni di questa stagione ed ha parlato del match in programma al Maradona venerdi’ sera. Casale ha parlato cosi: “Ci tenevo particolarmente a partecipare alla sfida del Maradona, nello specifico perchè non ho mai affrontato Osimhen. Lo vedo sempre in tv e penso che ha grandi qualità. Erano 6-7 gare che ero diffidato e mi dispiace siamo arrivati ora, rivedendo l’azione ho molto rischiato e mi dispiace davvero”. Sarri ci ha rivelato qualcosa sul Napoli e sull’ambiente?: “Ci ha detto solo di fare quello che sappiamo, non abbiamo parlato di parole nello specifico”. Infine Casale ha concluso cosi:

“Champions League? Preferiamo parlarne nello spogliatoio di questa cosa, la Champions è l’obiettivo e non lo possiamo negare. E’ ovvio poi che per noi calciatori è un obiettivo importante”. Il difensore biancoceleste non sarà presente al match del Maradona, una tegola pesante per la formazione della Capitale.