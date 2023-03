“Da lui non me l’aspettavo”: Napoli, un azzurro ha lasciato senza parole

Uno dei giocatori del Napoli ha lasciato senza parole per il suo percorso evolutivo. Il giornalista Fabio Caressa non ha dubbi.

La crescita esponenziale di alcuni giocatori del Napoli è davvero evidente ed ha spiazzato molto addetti ai lavori. La capacità di alcuni di riuscire ad andare oltre i proprio limiti o anche oltre lo scetticismo di chi li aveva giudicati forse in maniera prematura. Lo stesso Victor Osimhen ha vissuto due anni con una spada di Damocle che pendeva sulla sua testa. Il nigeriano è riuscito ad andare oltre le critiche ed anche oltre gli infortuni che hanno contraddistinto la prima parte della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Oggi il numero 9 azzurro un pilastro della squadra di Luciano Spalletti ed è proprio lui che sta trascinando la sua squadra a suon di gol.

Ma non c’è soltanto il caso Osimhen. A dirla tutto, lo stesso Kvaratskhelia è stato giudicato con un’ampia dose di pregiudizio legato alla mancanza di esperienza all’interno di campionato importanti come la Serie A o altri top europei. Ed anche in questo caso il georgiano ha ampiamente dimostrato il suo valore con un impatto importantissimo sul campionato.

Certo, c’è anche ha ci ha dovuto mettere un po’ più di tempo. Stan Lobotka, ad esempio, è stato davvero ad un passo dalla cessione chiesta tra l’altro a gran voce dalla stessa piazza. Il centrocampista slovacco, infatti, è arrivato a Napoli in una condizione fisica non spumeggiante, al punto da essere preso di mira anche dagli stessi tifosi partenopei. Oggi le cose sono molto cambiate.

Napoli, Caressa sbalordito da Lobotka: arriva l’ammissione

In questi anni il percorso di crescita di Lobotka è stato sensazionale ed ha lasciato tutti senza parole. Ad oggi il centrocampista rappresenta un vero e proprio nucleo della manovra del Napoli. Spalletti ha grande fiducia nelle sue capacità e non farebbe mai a meno della sua presenza in campo, anche perchè quando lo slovacco non c’è si sente di netto la sua assenza. Tra quelli che sono stati folgorati da questo processo evolutivo dello slovacco c’è anche Fabio Caressa, giornalista di ‘Sky Sport’.

“L’avevo visto quando era arrivato a Napoli, non lo conoscevo tantissimo ma non mi aspettavo facesse questo salto di qualità”, l’ammissione di Caressa attraverso il suo canale ‘YouTube’. “Grandi complimenti a lui e a Spalletti che ha sempre migliorato i giocatori. Lobotka è diventato un centrocampista centrale veramente di livello altissimo”, ha ancora detto Caressa.