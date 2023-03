😳 “Faccia di…”: Napoli-Sarri, retroscena senza peli sulla lingua

In vista della gara di venerdì contro il Napoli di Luciano Spalletti è stato svelato un retroscena che riguarda l’ex azzurro Maurizio Sarri.

Dopo aver vinto prima l’andata dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner e poi in campionato contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il Napoli di Luciano Spalletti sta preparando la gara di venerdì sera contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Gli uomini di Luciano Spalletti hanno tutta l’intenzione di continuare a vincere per cercare di chiudere il discorso Scudetto il prima possibile per poi focalizzarsi sulla Champions League. Tuttavia, la Lazio farà di tutto per tornare a Roma senza ottenere neanche un pungo contro il Napoli.

Anche perché, la squadra capitolina è in piena corsa per aggiudicarsi un posto nella prossima edizione della massima competizione europea per club. La Lazio, infatti, è quarta in classifica con un punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho. Raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League sarebbe davvero un incredibile traguardo per la squadra di Maurizio Sarri. Proprio per questo motivo, il tecnico ha già caricato i suoi uomini per il match contro il Napoli.

Napoli-Lazio, la carica di Maurizio Sarri: “Non saremo la vittima sacrificale, giocheremo all’attacco”

Come riportato dal quotidiano italiano da ‘Il Messaggero’, infatti, Maurizio Sarri ha tenuto questo discorso nel centro sportivo di Formello: “Non saremo la vittima sacrificale, andiamo lì con la faccia di c…. Giocheremo all’attacco. Possiamo commettere degli errori, potremmo anche perdere, ma dobbiamo credere di ottenere un successo sino in fondo”.

Queste parole di Maurizio Sarri, di fatto, rappresentano una gran carica per i suoi uomini in vista della gara di venerdì dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. La Lazio, vista la classifica, ha l’obbligo infatti di fare tutto il possibile per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.