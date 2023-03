💣 “È ad un passo…”: calciomercato Napoli, c’è l’accordo col top

Il Napoli continua il proprio viaggio in campionato e in Europa, ma Giuntoli è già ad un passo dal top: c’è l’accordo per la firma, attenzione

Momento d’oro per il Napoli di Luciano Spalletti, che sta dimostrando di essere il padrone assoluto del nostro campionato. Gli azzurri viaggiano con un passo gara imbarazzante per le altre, che intanto sono sprofondate a meno diciotto lunghezze dalla vetta. Un vantaggio che fa spavento, soprattutto se si considera la qualità e la semplicità con cui la formazione partenopea gestisce il proprio dominio in totale controllo, rispetto invece a quanto fanno le avversarie.

Merito del lavoro di Luciano Spalletti, ma merito anche della costruzione in estate di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro è stato capace di assemblare e concepire un Napoli da Scudetto, indovinando alcune scelte ‘storiche’ sul mercato e consegnando al proprio tecnico una rosa piena zeppa di talento. Talento che abbonda non solo in qualità, ma anche e soprattutto in quantità. Ci sono almeno due titolari per ruolo nell’organico napoletano, un lusso che poche squadre in Italia e in Europa possono vantare. Ragion per cui, Giuntoli ora è già al lavoro per consolidare questo patrimonio tecnico a disposizione.

Napoli, pronto il rinnovo di Rrahmani: firma e rinnovo ad un passo per l’ex Hellas Verona

Uno dei primi tasselli da rinnovare, infatti, è Amir Rrahmani. Il difensore ex Hellas Verona è uno dei perni fondamentali dell’undici di Luciano Spalletti ed è pronto ad estendere la propria permanenza al Napoli. A rivelare tutto è Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter. Come racconta il noto esperto di mercato, il centrale kosovaro: “[…] è ad un passo dalla firma per prolungare il proprio contratto col Napoli sino al 2027”.

A Rrahmani, poi, spetterà un nuovo accordo salariale: il suo ingaggio toccherà i 2,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante ma in linea con la nuova politica contrattuale del Napoli. De Laurentiis e Giuntoli, dunque, iniziano a blindare tutti i propri talenti: il mercato incombe ed è meglio non correre rischi.