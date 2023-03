“L’Inter è la più forte…”: Napoli, senti le parole dell’ex bomber

L’Inter è la squadra più forte del campionato? L’ex attaccante non ha dubbi e spiazza anche i tifosi del Napoli.

Il Napoli comanda la classifica della Serie A senza particolari problemi. In pochi all’inizio della stagione si aspettavano un dominio cosi netto da parte della squadra di Luciano Spalletti che pare non volersi fermare. Demeriti, certo, risiedono anche in quello che è l’andamento delle altre big della Serie A. Inter e Milan hanno avuto non poche problematiche dall’inizio della stagione, che hanno portato anche all’apertura di piccole crisi. Inzaghi e Pioli hanno dovuto fronteggiare dei periodi molto particolari, e non ultimo quello dei nerazzurri legato anche alla sconfitta patita in campionati per mano del Bologna dovuta, probabilmente, anche al grande dispendio di energie nella sfida di Champions contro il Porto.

Nel frattempo il Napoli tiene botta, continua a vincere sia in Italia che fuori. Anche il successo di Francoforte ha confermato quanto questa squadra sia ben costruita ma sopratutto ben strutturata sotto il punto di vista mentale. Il gruppo non ha perso lucidità anche nei match importanti ed anche dopo aver speso energie in coppa, il che conferma ancora di più quanto la preparazione dell’allenatore sia stata oculata e ben organizzata.

Napoli, l’Inter è la più forte? Vieri non ha dubbi

L’Inter è chiamata a riprendersi subito dopo la sconfitta contro il Bologna. A San Siro arriverà il Lecce, altra squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Eppure, c’è chi si domanda come sia possibile un divario cosi largo tra Napoli ed Inter, visti anche i valori delle due squadre. Tanti dubbi li ha posti Christian Vieri, ex bomber nerazzurro, che ai microfoni della ‘Bobo Tv’ ha posto l’attenzione proprio su questo argomento.

“L’Inter è la squadra più forte del campionato, nessuno ha Lukaku, Dzeko e Lautaro…”, ha detto Vieri. “Nessuno ha questi giocatori e nemmeno la panchina. Mi aspetto molto di più, è una squadra incredibile pur con tutti i problemi che può avere economicamente e con il presidente”, ha ancora dichiarato Vieri.

“Non può esserci questa differenza. Non capisco come mai”, i dubbi di Vieri posti in diretta. “Non mi interessa dell’allenatore, io dico solo che l’Inter non può perdere tutti questi punti e non capisco come mai. E’ troppo forte per essere così distante dal Napoli”, le parole di Vieri. Il dubbio, quello dell’ex attaccante, che hanno anche tanti tifosi nerazzurri.