Napoli, De Laurentiis al settimo cielo: l’annuncio dell’avvocato

Napoli, buone notizie per il club e il suo presidente Aurelio De Laurentiis: parla l’avvocato, in merito al caso delle plusvalenze.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis può essere felice per la sua squadra, che sta andando a gonfie vele in campionato e ha anche i conti in ordine. Ma per il patron azzurro arrivano anche belle notizie extra-campo, in particolare sul fronte giudiziario. Infatti, il proprietario del club partenopeo è uscito indenne proprio oggi da un processo che lo vedeva coinvolto per passate operazioni di calciomercato.

Assoluzione piena per De Laurentiis, emessa questa mattina dal giudice Sandro Ciampaglia, dopo che i pm avevano chiesto un anno di reclusione. L’accusa era per fatture false, con un’evasione fiscale contestata per 8.000 euro di Iva, in relazione all’acquisto nel 2013 di Emanuele Calaiò dal Siena. Imputati nel processo c’erano anche Claudio Lotito, Adriano Galliani, Andrea Della Valle e Luca Campedelli, ma per altre operazioni.

Tutti questi sono stati assolti, mentre l’unica condanna è stata comminata ad Alessandro Moggi, figlio di Luciano, per la vicenda relativa alla compravendita di Lavezzi (il caso è però andato in prescrizione, e la condanna è sospesa). “Il procuratore Calleri ha effettivamente svolto per la società che ha acquistato il calciatore” ha spiegato Fabio Fulgeri, avvocato di De Laurentiis, a ‘Radio Marte’.

Caso Osimhen, l’avvocato: “Il Napoli ha sempre operato nella legalità”

Intervistato dall’emittente radiofonica dopo l’assoluzione del patron partenopeo, Fulgeri ha avuto modo di rispondere anche ad altre domande. In particolare, i conduttori del programma ‘Marte Sport Live’ gli hanno chiesto un parere sul caso Osimhen, che vede ancora coinvolto il Napoli. Nello specifico, il club è accusato di aver acquistato la punta dal Lille ipervalutando quattro giocatori inseriti nello scambio, effettuando così una plusvalenza fittizia.

Su questo punto, Fulgeri è stato molto chiaro, dicendo che la società campana “ha sempre operato nella legalità”. Insomma, secondo l’avvocato di De Laurentiis, i tifosi del Napoli possono essere tranquilli. “Siamo sereni anche su questa indagine” ha spiegato, precisando che comunque non ci sono novità a riguardo rispetto a quanto già si sa.