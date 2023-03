Napoli, la dedica è da brividi: che sorpresa per i tifosi

Faouzi Ghoulam ha sorpreso tutti con una bellissima dedica su Twitter per Napoli. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la città.

Faouzi Ghoulam, terzino dell’Angers ed ex calciatore del Napoli, ha pubblicato su Twitter un video che esprime tutto il suo amore per la città partenopea. “Napoli. Il Napoli. Non è solo calcio. E’ l’amore, quello che ho ricevuto, quello che ho dato e quello che vorrei che tutti potessero vivere, almeno una volta nella vita“, recita il testo del tweet dell’algerino.

Faouzi Ghoulam arrivò all’ombra del Vesuvio nel 2014 dal Saint-Etienne. Fin da subito le sue prestazioni, che portarono alla vittoria della Coppa Italia nel 2014, lo inserirono tra i migliori terzini in circolazione. La sua avventura partenopea, però, è ricca di infortuni che hanno reso la sua esperienza travagliata. Nel 2017 riportò la rottura del legamento crociato destro, durante l’incontro di Champions League contro il Manchester City. Dopo poco si infortunò nuovamente allo stesso ginocchio, fratturandosi la rotula in allenamento. Tornò in campo dopo 400 giorni di stop, ma il 7 marzo 2021 riportò la rottura del legamento crociato, questa volta sinistro. Dopo 8 anni ha annunciato l’addio alla maglia azzurra.

Ghoulam ed legame con la città di Napoli

Tutto questo non ha fatto altro, però, che rafforzare il carattere del calciatore algerino ed il legame con la città partenopea, che l’ha sempre sostenuto e amato nonostante l’assenza lunghissima dal terreno di gioco. Un amore che Ghoulam ha ricambiato al 100%, tanto che qualche giorno fa aveva litigato con un tifoso juventino sotto un post su Instagram. “Forza Napoli sempre, purtroppo non sai cosa è amare una città come Napoli, va aldilà del calcio. Lo auguro a tutti voi di amare e essere amati quanto Napoli a me e io amo Napoli. Quando la gente capiranno che il Napoli è solo amore!”, aveva risposto ad un tifoso che l’aveva preso di mira sui festeggiamenti dei tifosi napoletani.

Il video, raffigurante il mare nel golfo partenopeo, con le immagini di Ghoulam che vi si specchiano, testimonia il legame che il calciatore ha instaurato con la città nonostante le difficoltà. E forse è proprio la vicinanza dei partenopei ai calciatori anche nei momenti bui che fortifica il loro legame e lo rende eterno.