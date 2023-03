😱 “Voglio…”: Napoli, l’annuncio del top spiazza i tifosi

Il Napoli sta preparando la gara di venerdì contro al Lazio, ma in casa azzurra bisogna registrare un annuncio che ha spiazzato un po’.

Il Napoli non ha la minima intenzione di fermarsi. Gli azzurri, dopo la grande vittoria nella gara andata dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, hanno battuto in campionato anche l’Empoli di Paolo Zanetti.

Grazie a questo successo, e al brutto ko dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Bologna di Thiago Motta, il Napoli ha adesso la bellezza di diciotto punti di vantaggio sul secondo posto, il quale è occupato dalle due milanesi. Dopo la vittoria con l’Empoli, gli uomini di Luciano Spalletti hanno in calendario due partite molto difficili.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, verrà prima la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e poi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante il grandissimo margine sulle sue dirette inseguitrici, il Napoli ha tutta l’intenzione di ottenere il punteggio pieno. I partenopei, di fatto, vogliono chiudere il discorso campionato il prima possibile per poi focalizzarsi tutto sulla Champions League. Tuttavia, in attesa della gara di venerdì contro la Lazio di Sarri, in casaa azzurra bisogna registrare un annuncio che ha spiazzato.

Napoli, l’annuncio di Osimhen spiazza tutti: “Voglio tutto”

Victor Osimhen, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del quotidiano italiano ‘Corriere della Sera’: “C’è ancora tanto tempo davanti, visto che siamo a marzo. Ma posso comunque dire che voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando davvero tutto per ottenere questo successo. Meritiamo di raggiungerlo, considerando che stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio in questo momento. Noi abbiamo un’unica mentalità sia in Italia che in Europa: imporci e vincere”.

Il centravanti nigeriano si è soffermato sulla squadra: “Ci prestiamo attenzione l’un l’altro, in ogni momento. Ognuno dà la carica all’altro, e siamo pronti a dare una mano a chi sta in difficoltà. C’è solidarietà, la quale è difficile spiegarla a chi non la vive. La convinzione di ognuno di noi serve per la collettività. E quando ci credi ti senti davvero forte, e vinci se ti piace così. Spalletti? E’ il cervello del team. Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui”.