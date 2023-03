“Al momento sono voci ma…”: Napoli, l’attaccante esce allo scoperto

In uno slancio di sincerità l’attaccante commenta l’interesse da parte del Napoli ed esce allo scoperto in merito alle sue intenzioni.

Durante la sessione invernale di calciomercato il Napoli si è limitato a due scambi, ovvero quelli che hanno portato in azzurro Bereszynski e Gollini e girato in prestito Zanoli alla Sampdoria e ceduto Sirigu alla Fiorentina. Tuttavia, la verità è che il Ds Cristiano Giuntoli insieme al suo staff hanno tenuto gli occhi ben aperti e sondato opportunità che potranno concretizzarsi nel corso dell’estate.

È il caso dell’affare per Walid Cheddira. L’attaccante in forza al Bari è stato al centro di alcuni discorsi, ma il giocatore ha preferito non accelerarli per avere modo di proseguire la stagione sportiva mettendosi in mostra. Il Napoli infatti come centravanti non avrebbe potuto garantirgli spazio e perciò dal canto proprio ha frenato.

Il futuro che attende Victor Osimhen e Giovanni Simeone sarà poi indicativo per capire se riprendere o meno il discorso rimasto in sospeso. Una condizione che fa piacere ai tifosi pugliesi, che sono davvero innamorati del giocatore.

Bari, Cheddira sul Napoli: “Solo voci, ma fanno piacere”

Intervenuto ai microfoni di ‘FanPage’, Walid Cheddira ha descritto così il suo presente: “Il mio rapporto con la piazza è bellissimo. Era così anche l’anno scorso, perché i tifosi mi hanno accolto alla grande sin da quando sono arrivato. Bari rimarrà sempre nel mio cuore e lotterò sempre, come sto già facendo, per questi colori. Ad ogni modo, posso comunque crescere ancora. Ciascuno di noi può migliorare in qualche aspetto, continuerò a lavorare e a percorrere questa strada per fare ancora meglio”.

Cheddira ha poi ripercorso la grande emozione dei Mondiali di Qatar 2022 col Marocco e ha concluso la sua intervista commentando l’interesse del Napoli: “Con la Nazionale è stato fantastico. Ho ricordi indelebili, che mai cancellerò. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, e questo mi trasmette fiducia per proseguire e fare ancora di più. Al momento sul Napoli sono soltanto voci, che comunque mi fanno piacere e mi spingono a lavorare ancora di più. Il mio pensiero è qua a Bari, per arrivare in Serie A con questa squadra“.