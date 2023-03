😨 Panchina Napoli, accordo sfumato con ADL: tifosi increduli

Napoli, sfumato l’accordo con Aurelio De Laurentiis per la panchina. I tifosi sono increduli, c’è la rivelazione sul colpo di scena.

È un Napoli che ormai viaggia col pilota automatico, sia in Serie A che in Champions League. La formazione di Luciano Spalletti è un vero spettacolo da assistere e commentare, nel suo dominio totale nel campionato italiano. Mai gli azzurri avevano dimostrato una tale solidità e una tale qualità negli ultimi anni. E ora il sogno di raggiungere il tanto agognato terzo Scudetto può diventare una splendida realtà, molto più di quanto lo sia stato nelle precedenti stagioni.

Merito del lavoro svolto dalla società e dalla direzione sportiva, ma anche e soprattutto merito del lavoro che Luciano Spalletti ha affinato in questo secondo anno di gestione. In attesa di capire se arriverà o meno anche il terzo anno di contratto per il tecnico di Certaldo, i tifosi si consolano all’idea di averlo sulla propria panchina. Le sliding-doors del passato sono state molteplici e alcune di queste avrebbero potuto vedere uno Spalletti lontano dalla panchina azzurra. E al suo posto chi, come adesso, guida una delle principali rivali del Napoli.

“De Laurentiis aveva chiuso con Allegri”: Napoli, arriva il retroscena a sorpresa di Maksimovic

È il caso di Massimiliano Allegri, come raccontato e svelato dall’ex azzurro Nikola Maksimovic. Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di ‘tuttomercatoweb.com’, il serbo spiega come il Napoli avesse bloccato il trainer di Livorno in caso di qualificazione in Champions al termine della stagione 2020-2021.

“In quel momento fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così”: rivela così Maksimovic l’accordo sfumato per la panchina del Napoli tra Allegri e De Laurentiis. Uno scenario incredibile, ma che alla fine ha portato Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio. E che sta consegnando alla storia azzurra una delle pagine più belle di sempre.