Eintracht Francoforte, partita interrotta: l’assurdo episodio in campionato

Un episodio singolare ha visto protagonista l’Eintracht Francoforte, prossima avversaria del Napoli di Spalletti in Champions League.

Un incidente di percorso tra le mura amiche, ed ora il Napoli è chiamato a rialzarsi prontamente. La sconfitta contro la Lazio fa ovviamente male. Non è mai piacevole perdere una partita, soprattutto quando si è ormai abituati a mettere in cassaforte tre punti settimana dopo settimana. Il Napoli si è arreso ad una Lazio che ha saputo imbrigliare gli azzurri, riuscendo anche a portare a casa il risultato sfruttando un episodio favorevole come il gol di Vecino che ha battuto Alex Meret con un gran tiro. Ora c’è l’Atalanta al prossimo pit stop, ed è proprio da qui che Luciano Spalletti dovrà lavorare per cercare di rimettere la squadra con i piedi per terra.

Anche un occhio guarda anche altrove, e per l’esattezza alla gara di ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il Napoli ha strappato in Germania una vittoria importante battendo i tedeschi per 2-0. Ora, però, i ragazzi di Glasner sono attesi allo Stadio Diego Armando Maradona per chiudere i conti definitivamente. C’è grande fiducia nell’ambiente partenopeo, ma la gara contro la Lazio ha inevitabilmente riacceso il campanello dell’attenzione ed ha avvertito gli azzurri: nessuna partita, da qui alla fine, dovrà essere sottovalutata.

Eintracht, l’assurdo episodio in Bundesliga: partita sospesa…

Proprio l’Eintracht in questi minuti è in campo per la sfida di campionato contro il Wolfsburg. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la squadra di Francoforte ha perso anche l’impegno in campionato contro il Lipsia ed ora spera di poter invertire il trend portando tre punti a casa. Proprio durante la sfida odierna è accaduto un episodio molto particolare che è stato commentato anche sui social.

La partita contro il Wolfsburg è stata improvvisamente sospesa. Il motivo? L’errato posizionamento della traversa sul campo, con la porta di Trapp spostata rispetto alla posizione corretta che avrebbe dovuto rispettare. Un episodio singolare, che lo stesso portiere dell’Eintracht ha voluto risolvere in maniera molto pragmatica con l’aiuto degli inservienti, di fatto appendendosi alla traversa per cercare di spostare la porta. Un sistema che, tra l’altro, ha funzionato perfettamente.