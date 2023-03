🟢 Napoli, salti di gioia per i tifosi: il motivo è una liberazione

Il Napoli sabato prossimo sarà di nuovo in campo contro l’Atalanta e arriva una buona notizia per i tifosi partenopei

La sconfitta contro la Lazio ha fatto molto male al Napoli, che adesso si lecca le ferite in attesa di ripartire. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 marzo alle 18:00, l’avversario sarà l’Atalanta. L’obiettivo della squadra di Luciano Spalletti è continuare la marcia verso lo scudetto. Ieri c’è stato anche il 2-1 della Fiorentina sul Milan, con questi ultimi ancora distanti diciotto punti. L’unica squadra che potrebbe diminuire il distacco è l’Inter, che comunque sarebbe a -15.

Insomma, il Napoli è in una botte di ferro, ma non deve rilassarsi per non dissipare il vantaggio accumulato fin qui. Servirà vincere contro l’Atalanta, che potrebbe fare a meno di Zappacosta e Koopmeiners, vittime di due infortuni muscolari. E in più emerge un dato interessante da parte dei partenopei, che fa stare un po’ più tranquilli i tifosi in vista proprio del match con la Dea.

Napoli sempre vittorioso dopo una sconfitta

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sulle quattro sconfitte del Napoli in stagione, soprattutto sulla capacità di reagire dopo una partita persa. Il 2-0 indolore di Liverpool fu seguito dalla vittoria per 1-2 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta; l’1-0 del Meazza con l’Inter, dallo 0-2 in casa della Samp; la sconfitta in Coppa Italia, dallo 0-2 contro la Salernitana. Insomma, da quando è iniziato il campionato, la squadra di Luciano Spalletti dopo un passo falso si è sempre rialzata. Un dato che sa quasi di ‘liberazione’ per i tifosi azzurri, che vogliono ritornare a esultare allo stadio Maradona.

Sabato sarà una sfida difficile con l’Atalanta, che ha messo in difficoltà il Napoli già nella sfida d’andata e che storicamente è un avversario difficile per i partenopei. Ma sta vivendo un periodo complicata, ha vinto solo una partita delle ultime cinque, segnando tre gol e rimanendo a secco in tre partite. E questa sera, anche la Juventus potrebbe approfittarne rosicchiando qualche altro punto.