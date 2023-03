“Non solo problemi”: Napoli-Atalanta, il tecnico può sorridere

In vista del match tra Napoli e Atalanta il tecnico può sorridere. La notizia è una vera e propria manna dal cielo.

La sconfitta contro la Lazio ha interrotto la lunga serie positiva del Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti sono infatti al secondo ko stagionale. Dopo la partita persa con l’Inter di Simone Inzaghi è arrivata la sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri. In casa Napoli c’è però tanta voglia di riscatto.

A partire già dal prossimo match che vedrà gli azzurri fare i conti con l’Atalanta. La squadra di Gasperini non è certo in un momento di forma ottimale. Il pareggio contro l’Udinese nell’ultima uscita certifica una striscia di 3 partite senza vittorie. Successo che, prendendo in esame solo le ultime cinque partite è arrivato una sola volta in trasferta nel match contro la Lazio. Poi sono arrivati i ko contro Lecce e Milan e appunto il pari a reti bianche contro l’Udinese.

Al momento la classifica dei bergamaschi li vede al sesto posto in classifica. A cinque punti dalla zona Champions League attualmente occupata dal Milan, ma anche a sette punti di vantaggio sulla Juventus al momento settima in classifica. Naturalmente in attesa di conoscere la questione penalizzazione dei bianconeri che potrebbe far scivolare l’Atalanta al settimo posto. Gasperini in tutto ciò deve però fare i conti con alcune assenze pesanti, come Koopmeiners e Zappacosta. Anche se, stando a quanto scritto da Tuttomercatoweb, “Non ci sono solo problemi.”

Atalanta, per Gasperini una buona notizia: Zapata rientra in gruppo

Gian Piero Gasperini, dovrà fare i conti con alcuni problemi di infermeria in vista della partita contro il Napoli. Ma per il tecnico atalantino ci sono anche delle buone notizie. Come riporta Tuttomercatoweb Duvan Zapata, dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, rientrerà in gruppo, mentre le condizioni di José Palomino e Giorgio Scalvini saranno valutate domani per decidere se potranno tornare in campo contro gli azzurri.

Tuttavia, la loro disponibilità dipenderà dai prossimi allenamenti. Brutte notizie invece per Teun Koopmeiners che sarà assente. Non impossibile ma estremamente difficile la presenza di Davide Zappacosta è ancora incerta.