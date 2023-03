💰 Napoli, De Laurentiis ha deciso: un gesto ha influenzato la sua scelta

De Laurentiis, oltre che per le sue dichiarazioni rilasciate in mattinata, è stato protagonista di una scelta importante per il suo Napoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha rimediato la prima sconfitta stagionale allo Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei, infatti, hanno perso venerdì scorso contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri a causa del gol realizzato da Matias Vecino, bravissimo a sfruttare un disimpegno errato da parte di Khvicha Kvaratskhelia.

Tuttavia, visto il grandissimo margine rispetto alle sue dirette inseguitrici, per il Napoli la sconfitta contro la Lazio non ha avuto grossi traumi in classifica. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, hanno di nuovo 15 punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi seconda, che ha vinto ieri sera contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni.

Il team campano è atteso adesso dalla sfida di sabato sera, sempre allo Stadio Maradona, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche se nella giornata di oggi a prendersi la scena è stato Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, nel corso del di un convegno tenutosi al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Se il Bari va in Serie A? Lo cederemo a chi ci darà le garanzie che saprà gestirlo nella maniera corretta”.

Napoli, Aurelio De Laurentiis ha deciso di riscattare Giovanni Simeone dal Verona per via della sua ‘filosofia’: ecco tutti i dettagli

Tuttavia, oltre a queste dichiarazioni, il patron partenopeo è stato protagonista anche di una scelta molto importante. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione di investire 12 milioni di euro per riscattare Giovanni Simeone dal Verona.

Il presidente del Napoli, come sempre scritto dal quotidiano, ha preso la decisione di confermare Giovanni Simeone per la sua ‘filosofia’. L’argentino, infatti, da tempo ha svelato di amare tantissimo la meditazione, la quale è stata di grandissimo aiuto per il miglioramento delle sue prestazioni.