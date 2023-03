Napoli, Giuntoli è in scadenza: i tifosi temono il peggio, che farà De Laurentiis?

Cosa farà il Napoli con Cristiano Giuntoli? Il suo contratto è in scadenza nel 2024, Aurelio De Laurentiis è pronto a prendere posizione.

Il Napoli vive una delle migliori stagioni degli ultimi anni. Nemmeno la sconfitta patita per mano della Lazio di Sarri ha scalfito un entusiasmo che sta travolgendo da mesi tutta la piazza partenopea. Il primo posto è ancora saldamente nelle mani della squadra di Spalletti. Il Milan ha fallito l’occasione di avvicinarsi agli azzurri, sconfitto dalla Fiorentina. L’Inter, invece, ha portato a casa il risultato contro il Lecce, portandosi cosi a -15 dalla vetta. Certo, c’è ancora una voragine che separa la squadra di Inzaghi dai primi della classe, e questo tiene i tifosi all’ombra del Vesuvio in una situazione di relativa tranquillità.

La squadra costruita in estate ha già dimostrato in passato di avere una tenuta mentale molto solida. Anche la sconfitta contro l’Inter ad inizio gennaio è stata ampiamente superata in maniera veloce, senza particolari contraccolpi psicologici. Anche adesso ci si aspetta una risposta immediata sul campo già dal prossimo match di campionato contro l’Atalanta, aspettando anche l’impegno di Champions League al Diego Armando Maradona contro l’Eintracht di Francoforte.

Napoli, Giuntoli in scadenza: De Laurentiis ha deciso cosa fare

Tutti uniti, verso un’unica direzione. Lo Scudetto non mai stato cosi vicino nell’era De Laurentiis. Anche quando sulla panchina sedeva Maurizio Sarri non c’era questa grande consapevolezza. La piazza spera di poter festeggiare il traguardo e cosi omaggiare anche i protagonisti di questo momento storico. Non soltanto giocatori ed allenatore, ma anche chi ha contribuito a costruire questa fantastica squadra. Tra questi anche Cristiano Giuntoli, grande protagonista la scorsa estate in sede di calciomercato.

Proprio il direttore sportivo azzurro è in scadenza di contratto nel 2024, come ricorda anche questa mattina ‘Il Corriere dello Sport’. Ma cosa ha intenzione di fare il Napoli in tal senso? Il club non ha fretta, anche perchè c’è grande serenità nel riuscire a trovare un accordo per la permanenza dell’ex dirigente del Carpi ancora in azzurro. Anche perchè lo stesso club vuole chiarire anche attorno allo stesso Giuntoli che non ci sono spiragli per un possibile addio. A breve, insomma, ci si muoverà per trovare un accordo.