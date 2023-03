“Senza rinnovo andrà via”: Napoli, ora i tifosi sono preoccupati

Il Napoli, in attesa di definire i prossimi acquisti, deve valutare la posizione di diversi gioielli della rosa. Giuntoli al lavoro.

Il Napoli guarda già alla sessione estiva del mercato. La stagione sta per entrare nel vivo e potrebbe consentire agli azzurri di conquistare sia lo scudetto che la Champions League. Il club, in ogni caso, ha iniziato a riflettere sui prossimi rinforzi da regalare al tecnico Luciano Spalletti al fine di rendere la rosa ancora più competitiva ad alti livelli. Tanti i nomi presenti nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il quale proverà poi a blindare i gioielli più splendenti del gruppo.

Per quanto riguarda gli acquisti, la società continuerà a puntare su elementi giovani e con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. È il caso di Lazar Samardzic che, dopo un anno di apprendistato, ha cominciato ad essere determinante per le sorti dell’Udinese. Per l’ex Lipsia 4 reti e 2 assist in 24 apparizioni in Serie A: un buon bottino, che ha attirato proprio le attenzioni del manager partenopeo.

Nei radar c’è anche Tommaso Baldanzi, cresciuto in maniera esponenziale dall’inizio del campionato. Partito riserva, il classe 2003 ha scalato le gerarchie diventando una colonna portante dell’Empoli che ora lo valuta almeno 15 milioni. I toscani, dal canto loro, contento di incamerare una cifra ancora superiore alla luce delle tante squadre interessate al centrocampista. Alla corte di Spalletti potrebbero sbarcare entrambi, in caso di partenza di Hirving Lozano e Piotr Zielinski impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto.

Napoli, in 5 rischiano di partire

Il messicano ed il polacco sono legati al club fino al 2024 ma i contatti andati in scena non sono bastati per individuare una nuova intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che Giuntoli ha messo sul piatto proposte a cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite dai calciatori. Se ne riparlerà più avanti ma intanto oggi sono arrivate indiscrezioni destinate a creare una certa preoccupazione nella piazza napoletana.

Pure Alex Meret (in scadenza nel 2024), Amir Rrahamani (2024) e Victor Osimhen (2025) potrebbero lasciare la compagnia a giugno. A confermarlo è l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, secondo cui il Napoli intende dare priorità alla Champions League. Soltanto in seguito si penserà ai rinnovi. E senza un altro accordo, i 5 “rischiano di andare via”.