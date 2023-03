😱 Calciomercato Napoli, va via a zero: lo vogliono Milan e Roma

Il Napoli mette gli occhi su un giocatore a parametro zero, cercato anche da Milan e Roma: la sfida sul mercato è agguerritissima

Al momento, il Napoli è concentrato sui mesi finali della stagione che possono regalare qualcosa di storico. Lo scudetto all’ombra del Vesuvio manca da trentatré anni, i quindici punti di vantaggio sull’Inter seconda danno un grande margine. La prossima sfida sarà contro l’Atalanta e l’obiettivo di Spalletti è tornare a macinare punti dopo il passo falso casalingo con la Lazio. Durante la prossima estate, andranno effettuate alcune valutazioni sulla possibilità di dire addio ad alcuni giocatori. Si parla tanto dell’interesse di Manchester United e Chelsea per Victor Osimhen.

Anche Hirving Lozano e Piotr Zielinski, che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, potrebbero andare via in caso di offerte importanti. E nel frattempo il Napoli prova a cautelarsi, interessandosi a giocatori che rappresentano delle vere e proprie occasioni sul mercato. Uno di questi è Mahmoud Dahoud, centrocampista attualmente al Borussia Dortmund.

Napoli, su Dahoud ci sono anche Milan e Roma: concorrenza agguerrita

Secondo quanto riferito dall’edizione tedesca di Sky Sport, il Borussia Dortmund ha reso noto che Mahmoud Dahoud non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Così, il centrocampista tedesco andrà via a parametro zero e su di lui ci sono tantissimi club europei. In Italia, Dahoud interessa a Napoli, Milan e Roma. Poi ci sono Galatasaray, Fenerbahce, Arsenal, Leicester, Betis, Atletico Madrid e Siviglia. Insomma, tutti vogliono il centrocampista, attratti dall’idea di ingaggiarlo a parametro zero. In questa stagione, ha giocato solo sette partite tra Bundesliga e DFB Pokal per un totale di 288′.

Sono diversi gli infortuni che ha subito Dahoud negli ultimi anni, che ne hanno fortemente condizionato il rendimento e il numero di presenze e gol. Si tratta comunque di un classe ’96 che può dare ancora tanto al calcio. Ha avuto frequenti problemi alla spalla, oltre che a livello muscolare. Se dovesse essere integro fisicamente, potrebbe rappresentare un ottimo colpo per il Napoli per via della sua duttilità.