😱 Kvaratskhelia, spunta il regalo che gela i tifosi: proposta da Madrid

Il Napoli deve ripartire e deve farlo nel migliore dei modi per archiviare subito la sconfitta ricevuta in casa dalla Lazio. Nel frattempo Kvaratskhelia riceve un invito in diretta.

Il Napoli, quindi, è chiamato a ripartite e ad archiviare subito la sconfitta ricevuta in casa da parte della Lazio di Maurizio Sarri. Nel mentre, tuttavia, c’è chi invita Kvicha Kvaratskhelia al trasferimento in un altro top club. Le parole arrivate in diretta.

Il Napoli, dopo quanto avvenuto in casa propria al Diego Armando Maradona contro la Lazio, ha ripreso gli allenamenti e si sta concentrando sui prossimi impegni. Prima sarà la volta dell’Atalanta, poi dell’Eintracht Francoforte: entrambe in casa.

Ci si aspetta allora di rivedere un Kvaratskhelia in splendida forma, dopo il rigore sbagliato all’andata degli ottavi di Champions League e l’errore commesso sul rinvio in occasione del gol di Vecino in Napoli-Lazio. Ma c’è anche chi l’ha invitato ufficialmente a trasferirsi altrove. Ecco di chi si tratta.

Napoli, c’è un invito ufficiale per Kvaratskhelia: le parole del suo idolo

Le dichiarazioni molto nette e particolari sono arrivate da un ex calciatore che il georgiano ha avuto modo di ammirare da piccolo, quando ancora non intraprendeva una carriera da professionista. “Non sapevo di essere l’idolo di Kvaratskhelia”, ha affermato in diretta a ‘El Chiringuito’ l’ex centrocampista Guti. E ha poi aggiunto: “Se vieni al Real, ti regalo una maglietta autografata da me“.

Un invito allettante per l’acquisto che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli, a suon di dribbling, gol e intesa con il resto dei suoi compagni. Kvaratskhelia è stato così invitato dal suo idolo in persona a trasferirsi nella Liga spagnola. Ma i tifosi partenopei sperano di poterlo avere in squadra con sé ancora a lungo.