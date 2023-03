🔴 Napoli, il provvedimento è durissimo: ufficialità dell’ultim’ora

Napoli-Lazio, arriva una notizia ufficiale dopo quanto avvenuto sugli spalti al Maradona: ecco i motivi del provvedimento del questore.

Il Napoli, nella giornata di venerdì scorso, ha ospitato al Diego Armando Maradona la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. È arrivata, nel corso della serata, la prima sconfitta casalinga stagionale per la squadra di Luciano Spalletti, ma non è stata questa l’unica notizia. Adesso è arrivata anche una comunicazione ufficiale.

Il Napoli ha ospitato quindi, venerdì tre marzo, la Lazio al Maradona. In campo non ci sono stati problemi tra i giocatori coinvolti. Ma lo stesso non si può dire per le tifoserie sugli spalti. Specialmente sulla sponda del club ospitato.

Un ragazzino è finito, a causa dello scoppio di una bomba carta, anche in ospedale provocando l’indignazione di tutti. Perché andare allo stadio non dovrebbe mai tramutarsi in un pericolo la propria incolumità . Così come di quella dei più piccoli. Ecco allora che dal questore di Napoli sono arrivate le prime importanti decisioni ufficiali.

Napoli-Lazio, comunicato ufficiale: DASPO per tre tifosi laziali. I motivi del provvedimento

Come comunicato, tramite una nota ufficiale, dall’agenzia di comunicazione ‘ANSA’: “Il questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO). Per periodi di due e cinque anni, nei confronti di tre tifosi laziali di 22 anni, 24 anni e 35 anni”.

“In particolare – si legge ancora nel comunicato dell”ANSA’ – nel corso della partita di calcio Napoli-Lazio di venerdì scorso presso lo stadio Maradona, erano stati lanciati da alcuni tifosi ospiti diversi fumogeni. Oltre a 9 petardi, di cui uno nella Curva A. Un tifoso partenopeo l’aveva raccolto ma gli era esploso tra le mani causandogli delle lesioni”.

Infine: “Gli agenti della Digos, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza, avevano individuato i tre autori delle accensioni e dei lanci degli artifizi pirotecnici. E li avevano arrestati per lancio di materiale pericoloso. In occasione appunto di manifestazioni sportive”.