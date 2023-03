🔥 La sentenza che infiamma Napoli-Lazio: il tecnico resta di sasso

Sulla gara tra il Napoli e la Lazio di venerdì scorso bisogna registrare una sentenza che ha spiazzato un po’ tutti.

Dopo la vittoria del Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il Napoli di Luciano Spalletti ha perso la gara di venerdì scorso allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il team capitolino, infatti, ha ottenuto tre punti fondamentali per la lotta Champions League con la gran botta dal limite dell’area di rigore azzurra di Matias Vecino.

Dopo questo ko, il Napoli ha visto diminuire il proprio vantaggio sul secondo posto. L’Inter di Simone Inzaghi, vincendo 2-0 allo Stadio San Siro contro il Lecce dell’ex partenopeo Marco Baroni, si è riportata di nuovo a 15 punti di distacco dai campani capolisti. Tuttavia, gli uomini di Luciano Spalletti hanno fatto un percorso così netto in campionato che hanno sicuramente il lusso di potersi gestire.

La pecca del Napoli contro la Lazio è stata sicuramente quella di non esser riuscito a cambiare il ritmo del proprio possesso palla. Gli azzurri, come ammesso dallo stesso Luciano Spalletti nel corso della classica conferenza post gara, hanno infatti sbagliato più del solito a livello tecnico. Anche se della non perfetta prestazione dei partenopei bisogna dare sicuramente gran parte del merito ai capitolini visto che sono riusciti a chiudere a Lobotka e compagni ogni linea di passaggio.

Napoli-Lazio, la sentenza di Fabrizio Biasin: “Sarri ha mostrato grande intelligenza”

Di questa opinione è anche Fabrizio Biasin. Il giornalista di Libero ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del portale ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’: “Cosa posso dire della gara della Lazio contro il Napoli? Credo che sia stata una dimostrazione di intelligenza, perché ha riconosciuto la superiorità dell’avversario. La squadra di Luciano Spalletti, in questo momento, entra in campo sempre da favorito, ma Maurizio Sarri è stato bravissimo a modificare la sua filosofia per disputare una gara un po’ diversa. L’ex tecnico della Juventus ha dimostrato grande intelligenza”.

Al netto di questi complimenti meritati, la gioia di Maurizio Sarri per il successo contro il Napoli è durata solo pochi giorni. In serata, infatti, la sua Lazio ha perso la gara di andata dell’ottavo di Conference League contro l’Az Alkmaar con il risultato finale di 1-2.