Napoli, la decisione che i tifosi aspettavano: è ufficiale

Per i tifosi del Napoli di Luciano Spalletti, dopo il ko subito contro la Lazio, bisogna registrare un’ottima decisione.

Dopo il ko di venerdì scorso contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da un’altra gara casalinga molto insidiosa. Allo Stadio Maradona, infatti, sabato sera arriverà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Le sfide contro i bergamaschi, specialmente in questi ultimi anni, sono state sempre dure da affrontare e quella di sabato non farà eccezione. l’Atalanta, dopo il pareggio interno dell’ultimo turno di campionato rimediato contro l’Udinese di Andrea Sottil, farà infatti di tutto per non tornare a casa senza punti. Anche perché il quarto posto dista ora cinque punti.

Il Napoli, dal canto suo, ha tutta l’intenzione di riprendere il proprio cammino interrotto con il ko subito contro la Lazio. Luciano Spalletti, in ottica anche del match di ritorno di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, potrebbe compiere contro l’Atalanta tre cambi rispetto alla sfida contro gli uomini di Sarri: Elmas per Zielinski, Ndombele al posto di Anguissa e la solita staffetta tra Politano e Lozano. Tuttavia, in attesa del match contro il team bergamasco, bisogna registrare delle importanti novità per i tifosi azzurri.

Napoli, ecco la decisione che aspettavo i tifosi azzurri: riapre il settore ospiti

Dopo la chiusura dei vari settori ospiti dovuta agli scontri in autostrada di circa un mese fa con i sostenitori della Roma, i tifosi del Napoli possono riprendere ad assistere in una trasferta la propria squadra del cuore. A comunicarlo è stata la stessa società partenopea, visto che ha diramato le modalità di acquisto per i tagliandi per la gara contro il Torino di Ivan Juric del prossimo 19 marzo.

Questa è sicuramente una bella notizia per i tifosi del Napoli, soprattutto dopo le polemiche di venerdì scorso per il match allo Stadio Maradona contro la Lazio. Ai sostenitori azzurri, infatti, hanno vietato di introdurre all’interno dell’impianto sportivo di Fuorigrotta perfino le bandiere. Ai tifosi capitolini, invece, hanno permesso di portare di tutto, tra cui una bomba carta che ha ferito un bambino presente in Curva A.