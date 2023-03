😰 Napoli, la notizia fa tremare i tifosi: anche De Laurentiis spiazzato

I tifosi del Napoli alla lettura della notizia improvvisa. Spiazzato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, ecco svelato tutto

La sconfitta con la Lazio è stato un imprevisto, ma ora il Napoli vuole ripartire più forte di prima. Sabato arriverà l’Atalanta al Maradona, per una gara che vedrà gli uomini di Gian Piero Gasperini opporsi a quelli di Luciano Spalletti. Gli azzurri dal canto loro vorranno lanciare un nuovo segnale al campionato, soprattutto vorranno fornire una reazione tonda e netta per dimostrare a tutti che il primato in classifica non è assolutamente in discussione.

Per farlo, il Napoli dovrà ritrovare anche il miglior Victor Osimhen. Dopo una serie impressionante di partite dove è andato a segno tra Serie A e Champions League, il nigeriano è rimasto a secco contro la Lazio. E ora preme per una reazione al pari dei suoi compagni. Quest’anno, l’ex Lille è uno dei veri trascinatori della formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti. E soprattutto si sta rivelando sempre più uno dei prossimi uomini mercato per i top club di tutta Europa. Su Osimhen, dopotutto, non ci sarebbe solo il fortissimo interesse della Premier League.

Futuro Osimhen: Napoli, la notizia lascia tutti senza parole. Anche Aurelio De Laurentiis spiazzato

Già , perché sul fortissimo attaccante del Napoli ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain. A rivelarlo è ‘TMW’, che riporta un clamoroso e inatteso retroscena sul futuro dell’ex Lille. Quale? Tra il suo agente Roberto Calenda ed il DT dei parigini Luis Campos, si sarebbe tenuto un summit tenuto segreto al club azzurro, dove la settimana scorsa si è discusso del possibile futuro di Victor Osimhen.

Una notizia che avrà spiazzato anche Aurelio De Laurentiis, che però avrebbe già ribadito il prezzo di partenza per il cartellino del proprio centravanti: 150 milioni di euro netti. Non un centesimo in meno. Il PSG al momento è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e il nome di Osimhen rischia di tornare utile ai francesi. Anche perché i rapporti tra Campos ed il suo agente sono storicamente ottimi, sin dai tempi del suo passaggio dal Lille proprio al Napoli.