😱 Napoli gelato, la notizia spiazza tutti: è successo di notte

Il Napoli, reduce dalla sconfitta patita per mano della Lazio, è rimasto spiazzato a causa di un episodio. Cosa è accaduto.

Il Napoli vuole voltare pagina subito, dopo la sconfitta patita per mano della Lazio. Un ko, il secondo dopo quello del 4 gennaio con l’Inter, che non complica la corsa verso il terzo scudetto della storia azzurra ma che comunque ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme nell’ambiente. Criticità che andranno risolte il prima possibile, anche perché il prossimo impegno è già in vista.

Sabato 11 marzo allo stadio “Maradona” arriverà l’Atalanta, reduce da una serie di risultati negativi. L’ultima vittoria nerazzurra risale all’11 febbraio: 0-2 in trasferta sul campo della Lazio. Da quel momento in poi sono arrivate due sconfitte (Lecce e Milan) ed un pareggio (Udinese) che hanno complicato di molto i piani relativi alla qualificazione in Champions League del tecnico Gian Piero Gasperini.

La Dea si presenterà quindi all’impianto di Fuorigrotta con l’intenzione di rimettersi in carreggiata e ricominciare a macinare punti con cui scalare la classifica. I partenopei, dal canto loro, hanno rivisto il match con la Lazio in modo tale da individuare gli errori commessi e fare in modo di non ripeterli più. La prevendita del match sta proseguendo bene tuttavia c’è una questione che continua a tenere banco: il silenzio con cui, molto spesso, il pubblico assiste ai vari impegni del Napoli. Un aspetto, questo, condannato di recente da Umberto Chiariello.

Napoli, gli ultras rispondono a Chiariello

Una presa di posizione che ha fatto finire il giornalista nel mirino della tifoseria organizzata azzurra. La quale, all’esterno della sede di ‘Canale 21’ e dello stadio, ha affisso uno striscione contenente la fase “Chiariello infame…taci”. Immediata la replica del diretto interessato, tramite i social network.

“Lo stadio silente è una vergogna e punto. Senza se e senza ma. Per precisione, io ho detto: che uomini siete? Non ho detto: non siete uomini. Io vi ho dato ragione sulla discriminazione che subite rispetto al resto d’Italia. Ma resto dell’idea che chi va allo stadio e non tifa se è tifoso si deve vergognare altrimenti non è vero tifoso. Allo stadio si tifa”. Ora si attendono sviluppi sulla questione. Il Napoli, in ogni caso, è pronto a reagire. L’Atalanta è avvertita. Spalletti chiede strada per avvicinarsi ancora di più allo scudetto.