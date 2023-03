Occhio Napoli, brutte notizie per Spalletti: gongola Gasperini

Brutte notizie per Spalletti e per il Napoli, in vista della gara di sabato contro l’Atalanta. Se la ride e gongola Gian Piero Gasperini, ecco il motivo

La sconfitta contro la Lazio è stata una doccia fredda che i tifosi del Napoli non hanno per nulla gradito. Lo scherzetto dell’ex Maurizio Sarri è costato tre punti, con gli azzurri di Luciano Spalletti adesso capolista a soli 15 punti di distacco dall’Inter seconda in classifica. Soli, certo, si fa per dire: il vantaggio dei partenopei è ancora immenso e difficile da intaccare, anche se la prossima gara di campionato sarà subito un crash-test importante dopo il passo falso con i biancocelesti.

Anche perché al Maradona arriverà una delle formazioni più ostiche di questo campionato: l’Atalanta. E per quanto non stia attraversando un momento di forma eccelso, la formazione allenata e guidata da Gian Piero Gasperini merita sempre il massimo dell’attenzione. Soprattutto in questo tipo di gare, dove le ripartenze della sua Dea potranno mettere in continua difficoltà il reparto arretrato del Napoli. E dove le scorribande di Hojlund, Lookman e Boga rischiano di diventare un pesante grattacapo per Luciano Spalletti.

Gasperini gongola in vista della trasferta di Napoli: brutte notizie per Luciano Spalletti?

A complicare ulteriormente i piani del Napoli e il coefficiente di difficoltà della sfida di sabato pomeriggio, c’è anche qualche rientro illustre tra le fila dell’Atalanta. Nonostante le pesanti assenze di Koopmeiners, Scalvini e Palomino, Gasperini sorride in parte e gongola per il rientro dell’ex Duvan Zapata. Il colombiano è tornato ieri ad allenarsi con il resto della squadra e viaggia spedito verso la convocazione per la trasferta del Maradona.

Una buona notizia per il Gasp e una brutta per Luciano Spalletti, che dovrà affrontare una Dea che già contro l’Udinese aveva ritrovato un’altra colonna come Mario Pasalic. Battere gli orobici sarà impresa tutt’altro che semplice per gli azzurri, ma il Napoli non dovrà conoscere alibi: c’è bisogno di mandare subito un nuovo messaggio di forza al resto del campionato.