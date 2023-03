Ufficiale Napoli: super notizia prima di Atalanta e Eintracht

Il Napoli ha ricevuto un’altra ottima notizia: malgrado la sconfitta con la Lazio, il cammino della squadra di Spalletti è tangibile



Archiviata la sconfitta con la Lazio, con cui si è aperto il mese di marzo, il Napoli pensa al futuro prossimo per riprendere la marcia verso i propri obiettivi. La squadra di Luciano Spalletti avrà un’altra occasione al Maradona per riscattare il passo falso del match contro la formazione di Sarri. Sabato arriva l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La sfida con gli orobici precederà di qualche giorno quella in programma mercoledì sera contro l’Eintracht Francoforte, avversario con cui i partenopei ripartiranno dal 2-0 dell’andata maturato a febbraio. Quest’ultimo mese ha dato grossissime soddisfazioni al gruppo azzurro, inarrestabile in quel periodo. Un mese che adesso ha regalato un’altra gioia.

Napoli, Osimhen vince il premio AIC di miglior giocatore del mese di febbraio

Contro la Lazio, Victor Osimhen si è bloccato ad un passo dall’eguagliare il record di Trezeguet di nove partite consecutive sempre a segno. L’attaccante nigeriano del Napoli è rimasto all’asciutto dopo otto partite ma rimane ugualmente tangibile un mese di febbraio in cui non si è mai fermato.



In quella fase, l’ex Lilla ha siglato 5 reti in quattro partite di campionato. Bottino che ha fatto felice il Napoli e i suoi tifosi ma che adesso è stato premiato pure dall’Aic (Associazione Italiana Calciatori). Il calciatore di Lagos, infatti, ha vinto il premio del mese di febbraio assegnato periodicamente dall’Assocalciatori.

L’attaccante, come ha sottolineato ‘Calcionapoli24’ ha prevalso con il 10% delle preferenze. Alle sue spalle si è piazzato Angel Di Maria della Juventus e poco più in basso anche Riccardo Orsolini del Bologna e Malick Thiaw del Milan. Un giusto riconoscimento per Osimhen, capocannoniere incontrastato di questa Serie A. Ad ottobre il premio è stato vinto da Kim-min Jae mentre ad agosto era toccato ad un altro giocatore partenopeo imporsi, Khivcha Kvaratskhelia.