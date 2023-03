🔴 Allarme Napoli, tifosi gelati: l’annuncio fa paura a tutti

Cresce la paura in città in vista della sfida che nei prossimi giorni vedrà impegnato il Napoli di Spalletti: l’allarme arriva da fuori

La gara di Champions League in programma mercoledì prossimo allo stadio Maradona è stata vietata ai tifosi dell’Eintracht Francoforte dal Ministero dell’Interno. La decisione è giunta in seguito ai disordini che si sono prodotti ad ottobre alla vigilia della sfida con l’Ajax valida per la fase a gironi.

In quella circostanza, alcuni tifosi olandesi sono rimasti feriti negli scontri che si sono verificati nella sera precedente alla partita che ha poi visto il Napoli imporsi per 4-2 con i gol di Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen (Klaassen e Bergwijn a segno per i lancieri). Nonostante la decisione, tuttavia, oggi la ‘Bild’ ha lanciato l’allarme.

Napoli-Eintracht Francoforte, Bild: “Gli ultras tedeschi saranno a Napoli nonostante il divieto”

La decisione del Ministero dell’Interno è giunta poiché il return match tra Napoli e Eintracht Francoforte è considerato ad altissimo rischio di incidenti. Inutile si sarebbe rivelato il tentativo dell’Uefa di provare ad impedire il provvedimento. Ora però, la Bild è uscita con le ultime sulla vicenda. Una notizia che crea anche un po’ di preoccupazione.

Secondo quanto riferito dalla testata tedesca questa mattina, infatti, “molti tifosi dell’Eintracht saranno a Napoli nonostante il divieto di ingresso allo stadio”. Gruppi di tifosi organizzati che arriveranno in Campania e che pertanto rischiano di creare problemi per l’ordine pubblico.

In Germania, in queste ore si fa riferimento ad un altro precedente. Questo si è verificato cinque anni fa. In quel caso, sono stati 500 i tifosi dell’Eintracht che hanno viaggiato verso Marsiglia malgrado le autorità francesi avessero imposto il divieto di ingresso al Velodrome.

A Napoli cresce dunque il clima d’allerta, considerato che pochi giorni prima a Fuorigrotta arriverà anche l’Atalanta, rivale storica dei partenopei e tifoseria gemellata con quella dei prossimi avversari tedeschi di Champions.