🔴 Comunicato ufficiale e doppio guaio: Napoli, l’ultim’ora spiazza

Non ci voleva proprio! In casa Napoli è stata resa nota una doppia notizia spiacevole in vista della gara casalinga contro l’Atalanta.

Da questo fine settimana comincia per gli azzurri un momento importante. La squadra di Luciano Spalletti sarà nuovamente di casa in Serie A, dove accoglierà l’Atalanta per la 26esima giornata di campionato. Gli azzurri, dinanzi al pubblico di casa, sono attesi con particolare fervore, a causa del risultato dell’ultimo match, sempre interno. Ovvero la sconfitta contro la Lazio di mister Maurizio Sarri, propiziata da una rete di Matias Vecino nel secondo tempo.

Inoltre, nel giro di pochi giorni, precisamente il prossimo 15 marzo, a Fuorigrotta arriverà l’Eintracht Francoforte. La squadra di Glasner affronterà il Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gara alla quale gli azzurri si presentano con le due reti messe a segno in Germania, ma ciò non significa che si potrà abbassare la guardia.

Da queste due sfide verranno fuori risultati importanti per ristabilire l’equilibrio dopo la seconda sconfitta stagionale e per proseguire il cammino in campo internazionale, dove il Napoli sta dimostrando di essere all’altezza di qualsiasi avversaria.

Napoli-Atalanta, allarme per Spalletti: si ferma Lozano, i dettagli

Secondo quanto si evince dal report diffuso dal Napoli sui propri canali ufficiali in merito all’allenamento di questo mercoledì al Konami Training Center, mister Spalletti ha qualche grattacapo. L’attaccante Giacomo Raspadori, infatti, non è stato ancora recuperato e ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ma la novità meno rassicurante riguarda Hirving Lozano. Il messicano ha svolto lavoro differenziato a causa di un risentimento. La natura dello stesso non è stata chiarita né la sua intensità , per cui si spera che non creerà problemi in vista di sabato pomeriggio o del match di Champions League.

Nel frattempo a Castel Volturno era assente Victor Osimhen, “in permesso dalla società ”. Non dovrebbero esserci problemi per il nigeriano a livello fisico. Luciano Spalletti insieme al suo staff cominciano a pensare alla formazione da schierare per contrastare il gruppo di mister Gasperini, reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Udinese. Possibile mini turnover con Ndombele, Elmas e Politano dal 1′.