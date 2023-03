😳 Napoli, arriva l’attacco ai tifosi in diretta: è successo davvero

Il Napoli continua la corsa verso lo scudetto, tra i timori dei propri tifosi e le speranze di quelli avversari. La Serie A è ancora aperta?

Il campionato è riaperto o no, dopo la sconfitta del Napoli in casa con la Lazio? Un timore che molti tifosi partenopei hanno, che invece per tutti gli altri è una speranza. Ma a 13 giornate dalla fine il vantaggio della squadra di Spalletti è ancora di 15 punti sull’Inter seconda. Ognuno ha la sua opinione a riguardo, e quella di un noto allenatore è stata rivelata oggi su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

Il ritmo del club azzurro in questi mesi è stato incredibile, se pensiamo che quella di venerdì è stata appena la prima sconfitta in casa e solo la terza stagionale nei 90 minuti. In compenso, le avversarie hanno mostrato tutte molte difficoltà , perdendo spesso punti per strada. Al punto che oggi il vantaggio dei campani pare incolmabile e lo scudetto quasi già assegnato.

All’Inter, la più diretta avversaria del Napoli, non basterebbe recuperare un punto per ogni giornata che resta da qui alla fine della stagione per recuperare i partenopei. Un dato che rende bene l’idea delle probabilità che lo scudetto torni nel capoluogo campano per la prima volta dal 1990. Questo però non basta a spegnere, appunto, i timori dei tifosi partenopei e le speranze di quelli avversari.

Ulivieri, la sentenza netta sul Napoli

A intervenire quest’oggi ai microfoni della trasmissione ‘Radio Goal’ è stato Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori e tecnico con oltre 50 anni di esperienza in panchina. “Cerchiamo di essere seri, non alimentiamo paure per lo scudetto perché non ce ne sono: lo vincerà il Napoli” ha detto l’allenatore toscano. Nel dibattito sulle sorti della Serie A, dunque, Ulivieri propende senza dubbi per il Napoli.

D’altronde, il tecnico di San Miniato ha trascorso al club partenopeo una stagione quasi per intero, in Serie B nel 1998/1999, con Walter Mazzarri come suo vice. “Il Napoli, anche non volendo, il pensiero lo rivolgerà di più alla Champions League. – ha spiegato Ulivieri – Il discorso scudetto ormai è archiviato: è la Champions il vero obiettivo della squadra”.