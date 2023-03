Napoli-Atalanta, l’annuncio fa gongolare l’Inter: Spalletti mastica amaro

Napoli-Atalanta è alle porte, ma emergono problemi per Spalletti in vista della partita di sabato. L’Inter spera di recuperare altri punti.

Dopo la brutta sconfitta del Maradona contro la Lazio, venerdì scorso, il Napoli ha urgente bisogno di rimettersi in carreggiata il più presto possibile. La prima occasione utile è chiaramente la prossima sfida di Serie A, un’altra partita delicata, stavolta contro l’Atalanta. I partenopei ospiteranno gli uomini di Gasperini dopo averli battuti all’andata, ma le ultime notizie preoccupano Spalletti.

La formazione bergamasca è sempre un avversario ostico, anche se in questa stagione è meno brillante rispetto al passato. L’Atalanta occupa la sesta posizione in classifica, ma non vince da un mese. Dopo aver espugnato l’Olimpico contro la Lazio, l’11 febbraio scorso, ha segnato un gol in tre partite, perdendo con Lecce e Milan e pareggiando a reti inviolate con l’Udinese.

Ma non per questo i nerazzurri sono da sottovalutare, e questo Spalletti lo sa bene. Quella con l’Atalanta è una sfida importante per il Napoli per dimostrare di essersi ripreso dal passo falso della scorsa settimana. E iniziare così a prepararsi al meglio anche per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht. Gasperini, però, può essere felice dopo le ultime notizie ricevute dal suo staff medico.

L’Atalanta recupera i suoi infortunati: contro il Napoli potrebbero esserci

Uno dei problemi principali del tecnico della Dea negli ultimi giorni erano le numerose assenze in vista della sfida di sabato, ma alcuni di essi stanno tornando a disposizione. José Palomino è infatti sulla via del rientro, dopo il recente infortunio all’adduttore sinistro: lo comunica ‘Tuttomercatoweb.com’. Oltre all’argentino, l’Atalanta potrebbe recuperare anche altri due assenti illustri, Scalvini e Zappacosta.

Il giovane difensore centrale, che aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia, potrebbe tornare in squadra entro sabato, e anche il laterale destro potrebbe ricevere la convocazione. In questo modo, gli avversari del Napoli risolverebbero i loro problemi in difesa, fattore non da poco visto che proprio l’attacco è uno dei punti di forza dei ragazzi di Spalletti. Nella Dea mancherà comunque per certo Koopmeiners.