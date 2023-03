🔴 Napoli-Eintracht, dalla Champions l’attacco al Ministro fa il giro del mondo

La prossima settimana si disputerĂ la sfida tra il Napoli e l’Eintracht ed è arrivato un attacco al Ministro direttamente dalla Champions

Il Napoli nella scorsa partita ha perso 0-1 contro la Lazio e, al di là degli zero punti conquistati, ha fatto discutere per il comportamento dei tifosi presenti nel settore ospiti. Fumogeni e petardi lanciati in campo e verso la Curva A, che hanno provocato il ferimento agli arti di un bambino che ha raccolto la bomba carta che è successivamente esplosa. Le prossime due partite, i partenopei le disputeranno in casa rispettivamente contro Atalanta ed Eintracht Francoforte.

Per la sfida di sabato, in campionato, è stata vietata la trasferta ai tifosi dell’Atalanta residenti a Bergamo. Non potranno arrivare allo stadio Maradona per assistere alla partita. La stessa decisione è stata presa da parte del Ministro Piantedosi per i tifosi dell’Eintracht Francoforte. Tra l’altro, le due tifoserie sono anche gemellate. E la paura è quella di una difficile gestione dell’ordine pubblico visto che con i tifosi del Napoli non scorre buon sangue.

Napoli, striscione dei tifosi del Bayern contro Piantedosi

Durante la partita tra il Bayern Monaco e il PSG, i tifosi tedeschi hanno mostrato uno striscione contro il Ministro Piantedosi, che ha vietato la trasferta ai tifosi dell’Eintracht a Napoli: “No to bans of fans! Piantedosi uomo di m…“. Insomma, parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. La Curva del Bayern si è resa protagonista in diverse occasioni di prese di posizione che hanno fatto rumore contro le decisioni delle istituzioni calcistiche e non. Sta di fatto che la decisione del Ministro ha fatto discutere parecchie persone, anche addetti ai lavori, per la capacitĂ di gestire o meno delle situazioni a rischio.

Eine Nachricht der Münchner Südkurve an Italiens Innenminister, der Frankfurts Fans nicht nach Neapel lässt. #FCBPSG @spox pic.twitter.com/DzcDsvozIj — Nino Duit (@just_Duit_) March 8, 2023

La stessa Atalanta si vedrà privata dei propri tifosi allo stadio Maradona, che non potranno essere presenti nel settore ospiti, nemmeno con la tessera del tifoso. Anche il Napoli in alcune partite non può godere della presenza dei propri tifosi: insomma, tante decisioni che inevitabilmente lasciano qualche perplessità .