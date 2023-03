❌ Napoli-Eintracht, infortunio grave: sarà out in Champions

Pessime notizie in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Eintracht Fracoforte. Il calciatore sarà out.

La Champions League entra nel vivo delle gare di ritorno. Ieri è stato già il turno della qualificazione del Chelsea che ha superato il Borussia Dortmund e il Benfica che ha superato il Club Brugge. Stasera toccherà invece al PSG provare a rimontare il Bayern Monaco in quello che è considerato da molti il big match degli ottavi, una sorta di finale anticipata.

Stasera è anche il turno del Milan. Dopo l’eliminazione della Juventus alla fase a gironi di Champions League, le tre italiane rimaste, le due milanesi e il Napoli, provano a tenere alto il tricolore piazzando il tre su tre ai quarti di finale. Gli uomini di Pioli, come detto, giocano stasera contro il Tottenham partendo dal vantaggio dell’andata: un 1-0 che fa fare un passettino in avanti, ma che mette tutt’altro che in una botte di ferro.

Stesso risultato che all’andata ha maturato l’altra milanese, l’Inter. I nerazzurri hanno superato il Porto grazie alla rete di Lukaku e settimana prossima proveranno a difendere il vantaggio e a qualificarsi agli ottavi. Settimana prossima, più precisamente il 15, sarà anche la volta del Napoli, impegnato contro l’Eintracht Francoforte. Il vantaggio degli azzurri è di due reti ed a favore degli uomini di Spalletti ci sono anche due assenze importanti nei tedeschi: Kolo Muani e adesso anche Jesper Lindstrom.

Champions League, assenza pesante per l’Eintracht: anche Lindstrom salta il Napoli

L’assenza di Kolo Muani, fino a questo momento tra i calciatori di punta della formazione tedesca, era già preventivata a causa del rosso rimediato nella gara d’andata. Quella di Lindstrom invece è da registrare oggi. A comunicarlo è lo stesso club tedesco il quale ha fatto sapere, tramite una nota ufficiale, che il calciatore non ha terminato l’allenamento a causa di un problema alla caviglia.

Il responso dei medici, stando al comunicato del’Eintracht, ha riscontrato problemi più seri del previsto, con il calciatore che quindi resterà fuori diverse settimane. Lindstrom non aveva mai saltato un match di Champions League fino a questo momento, riuscendo anche a siglare un gol. La sua assenza è una vera e propria tegola per i tedeschi che, oltre ai due gol di distacco, dovranno anche rinunciare a due pedine fondamentali.