Napoli, sorpresa Zielinski: accostamento inaspettato

Accostamento inaspettato per Piotr Zielinski con un grande calciatore del Napoli del passato: sorridono i tifosi

Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, in occasione della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. L’ex calciatore del Napoli ha commentato il momento del Napoli in campionato e ha elogiato alcuni interpreti della squadra di Spalletti che, secondo lui, stanno facendo la differenza nella rosa degli azzurri.

“Le sconfitte possono capitare, ma ovviamente non fanno mai piacere, De Laurentiis stesso sarà scontento della partita persa con la Lazio. Il campionato che il Napoli sta portando avanti è straordinario sotto tutti i punti di vista e quindi è accettabile una partita persa. Gli azzurri stanno andando fortissimo, e poi la partita con la Lazio è stata combattuta. La sconfitta non deve creare allarmi, hanno un grosso vantaggio che è il simbolo di quanto il Napoli sia grande in campionato.

I calciatori azzurri sono nelle condizione migliore grazie a Luciano Spalletti. Attualmente il Napoli ha le ali che in Serie a sono mancate per anni. Non solo sotto l’aspetto finalizzativo, ma nell’uno contro uno le ali fanno la differenza.”

Zielinski, il paragone inaspettato

“Nella fase di possesso palla Zielinski lo conosciamo, ma l’equilibrio che dà alla squadra è importate anche nella fase di non possesso, ha continuato. Nel Napoli di Maradona giocava Luca Fusi che non era al centro dell’attenzione, ma si andava in difficoltà quando non c’era, anche quando si vinceva”.

Luca Fusi fece il centrocampista nel Napoli scudetto di Maradona ed incarnava perfettamente le caratteristiche del giocatore semplice e disponibile, sempre al servizio della squadra.

Il paragone, dunque, è inaspettato ma corretto. Piotr Zielinski non è di certo il calciatore più al centro dell’attenzione azzurra, ma con i suoi 3 gol e 7 assist è sicuramente uno dei pilastri di questo Napoli. In una squadra dove Osimhen e Kvaratskhelia prendono tutta, o quasi, la scena, il polacco è diventato fondamentale in un centrocampo che difficilmente può prescindere da lui. Non a caso ha giocato il 71% dei minuti disponibili. Dal 2016 si è ritagliato sempre più spazio fino a diventare indispensabile.