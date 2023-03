😳 “Non lo farò più”: imbarazzo Napoli, l’annuncio spiazza tutti

Napoli, cosa succede? L’imbarazzo trasuda dall’annuncio che spiazza tutti i tifosi. La sorpresa non manca, ecco svelato tutto.

Ripartire e farlo con decisione dopo la sconfitta imprevista con la Lazio. Questo è l’obiettivo del Napoli, che vuole tornare a mandare un segnale forte e deciso al resto del campionato. Gli azzurri sanno bene che, ora più che mai, serve confermare la propria leadership dinanzi alle inseguitrici. E il dominio di questa stagione di Serie A non deve essere messo in discussione, anche se sabato arriverà al Maradona un avversario davvero ostico come l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Spalletti dalla sua è pronto a ripartire dalle proprie certezze, soprattutto in difesa. Kim ha raccolto egregiamente l’eredità pesantissima di Kalidou Koulibaly, riuscendo nell’impresa di non farlo rimpiangere. Il sud coreano si sta dimostrando uno dei migliori difensori centrali del nostro campionato e anche in Champions League si sta guadagnando una vetrina di primissimo livello. Per questo il suo futuro potrebbe essere disturbato dall’interesse della Premier League, ma nel frattempo lui si mostra sempre tranquillo e felice in azzurro.

“Non lo farò più”: Napoli, Kim si imbarazza e annuncia la promessa che spiazza tutti. Ecco le sue parole

Lo stesso Kim che, però, ha spiazzato tutti i tifosi del Napoli nel corso della sua intervista per ‘UpBit’, la società coreana che da poco è diventata uno dei main-sponsor del club azzurro. Qui, il difensore di Luciano Spalletti ha ripercorso alcuni dei momenti del suo arrivo all’ombra del Vesuvio, commentando anche quel celebre balletto sfoggiato sulle note di ‘Gagnam Style’, durante il ritiro di Dimaro.

“Non ho dovuto allenarmi molto per ballarla – rivela sorridendo Kim, che poi confessa – L’ho fatto una sola volta, era a caldo lì sul momento… Non riesco a riguardare quel video perché mi imbarazza un po’… Non lo faro più!”. Una promessa annunciata tra sorrisi ed imbarazzi, ma che spiazza simpaticamente tutti i tifosi del Napoli. Dopotutto, ciò che importa alla piazza è che il sud coreano non faccia ballare la difesa di Luciano Spalletti.