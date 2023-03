“Bocciato dal club”: occhio Napoli, la beffa di mercato è amarissima

Occhio Napoli, il retroscena di mercato è una beffa davvero molto amara. Ecco svelato tutto, il club ha bocciato un calciatore che avrebbe fatto, invece, le fortune dei tifosi e della squadra.

La sconfitta contro la Lazio è stata una doccia a dir poco gelata, ma ora il Napoli vuole ripartire e vuole farlo alla grande. Nel mirino c’è la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, una gara molto complicata e delicata per gli azzurri. Vincere significherebbe dare un nuovo ed importante segnale al resto della Serie A, mentre frenare nuovamente rischierebbe di dare fin troppo coraggio alle inseguitrici.

Riprendere il proprio cammino, però, è l’obiettivo principale di Luciano Spalletti e dei suoi uomini. Il Napoli vuole tornare a viaggiare forte e per farlo è pronto ad affidarsi a tutti gli elementi della propria rosa. Ne saprà qualcosa anche Giovanni Simeone, che a breve potrebbe vedere il proprio minutaggio salire di pari passo con la necessità di far rifiatare Victor Osimhen. L’argentino è uno dei calciatori più preziosi e più amati della panchina napoletana, relegato a scelta opzionale solo per il clamoroso rendimento del bomber nigeriano.

Occhio Napoli, retroscena beffa per la Lazio: il club bocciò l’arrivo di Simeone

E a pensare che il Cholito ha più volte rischiato di non incrociare il proprio destino con quello del Napoli. In estate Borussia Dortmund e Torino provarono a dissuaderlo della parola già data agli azzurri, promettendogli un posto da titolare. E ancor prima, la Lazio era stata vicinissima ad affondare il colpo per Simeone, che a Roma da piccolino si godeva il padre vincere e convincere coi colori biancocelesti.

Come rivela l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, però, un particolare fece saltare la trattativa, nonostante Sarri lo avrebbe accolto a braccia aperte: “A Lotito è stato proposto Simeone a buon prezzo, ma alla fine si è deciso di puntare su un baby esterno adattato da far crescere senza mettere troppa pressione a Ciro, che non voleva il Cholito e aveva indicato l’amico Caputo. Il società lo ha bocciato per l’età”. Insomma, una vera e propria beffa per la Lazio: oggi i tifosi rimpiangono un elemento capace di dare rifiato all’infortunato Immobile.